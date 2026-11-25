Законът за критичните медикаменти предвижда стимули за производство на инсулин и антибиотици в Общността, общи обществени поръчки и по-бърз достъп до генерици

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На пленарната си сесия в Страсбург Европейският парламент прие нови правила за фармацевтичния сектор в Европейския съюз (ЕС). Споразумението по Закона за критично важните лекарства, постигнато между Европейския парламент и Съвета на ЕС през май 2026 г., беше одобрено с 592 гласа "за", 35 "против" и 30 "въздържали се".

С това Европейският парламент даде окончателното си одобрение на реформата на фармацевтичното законодателство на ЕС, включително на мерките за справяне с недостига на критично важни лекарства, предава БТА.

Очаква се приетите промени да подобрят достъпа до лекарства, да намалят административната тежест и да допринесат за по-ефективното справяне с недостига на медикаменти. Ще бъдат въведени допълнителни стимули за разработването на иновативни лекарствени продукти като антибиотици, лекарства за редки заболявания и терапии за деца. Ще бъде увеличен и производственият капацитет на ЕС за критично важни лекарства като инсулин, болкоуспокояващи и ваксини.

Новите правила определят критерии за реализиране на стратегически промишлени проекти на територията на ЕС, насочени към изграждането, модернизирането и разширяването на производствени мощности.

Предприятията, които получават национална или европейска финансова подкрепа, ще трябва да изпълняват ясно определени задължения, включително да дават приоритет на доставките за пазара на ЕС.

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За да се намали зависимостта на ЕС от трети държави и да се насърчи производството в Общността, доставчиците ще бъдат възнаграждавани пропорционално на дела на лекарствените продукти и активните фармацевтични вещества, произведени на територията на ЕС.

Пет или повече държави членки ще могат доброволно да организират съвместни обществени поръчки за критично важни лекарства, лекарства за редки заболявания и други лекарствени продукти от общ интерес.

Приетите правила ще позволят на властите да се справят с недостига на лекарства чрез по-добро наблюдение и координация както на национално равнище, така и на равнище ЕС. Държавите членки ще могат да изискват от фармацевтичните компании да осигуряват доставки на лекарства в количества, достатъчни за задоволяване на потребностите на пациентите.

За да се улесни по-ранното навлизане на генеричните лекарства на пазара, на производителите ще бъде разрешено да извършват определени дейности още през периода на пазарна защита на оригиналния лекарствен продукт.

За лекарствата, получили разрешение за пускане на пазара, се предвижда максимален общ срок на регулаторна защита от 11 години - осем години защита на данните, една допълнителна година пазарна защита и възможност за удължаване на срока на пазарната защита при изпълнение на определени условия.

Предвидени са и мерки за опростяване на вътрешните процедури на Европейската агенция по лекарствата (EMA), които ще ѝ позволят да намали административната тежест и да ускори разглеждането на заявленията за разрешение за пускане на лекарства на пазара.

За да се насърчи разумната употреба на антимикробни средства, се въвеждат по-строги изисквания, включително отпускането на всички антимикробни средства само по лекарско предписание и включването на конкретна информация в листовките за употреба.

Фармацевтичният законодателен пакет се състои от регламент и директива, предложени от Европейската комисия през април 2023 г., и предвижда преразглеждане на действащото от 20 години общо фармацевтично законодателство на ЕС.

Законът за критично важните лекарства (CMA), предложен през март 2025 г., допълва фармацевтичната реформа с конкретни правила за подобряване на достъпа до критично важни лекарства и гарантиране на доставките им в ЕС. Сред тях са антибиотици, инсулин, ваксини и лекарства за лечение на хронични заболявания.

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