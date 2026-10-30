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Европейската комисия съобщи, че внася предложение до Съвета на ЕС за формално одобрение на по-нататъшното финансиране за Украйна през следващата година.

Русия - Украйна

Очаква се държавите от ЕС да одобрят отпускането на втората половина от заема за общо 90 милиарда евро, съобщава БТА. Сумата трябва да бъде изпратена на Украйна до края на 2027 година, уточнява БНР.

Средствата ще осигурят на Украйна жизненоважна бюджетна подкрепа и способности за отбрана, пояснява комисията. Предвижда се до 13,3 милиарда евро да бъдат в подкрепа на украинския бюджет, а 31,7 милиарда евро да бъдат за отбрана.

Бюджетната подкрепа ще бъде обвързана със строги условия, свързани с върховенството на закона, борбата с корупцията, икономическата устойчивост и устойчивото развитие.

Ако страните-членки одобрят предложението, Комисията ще предприеме необходимите стъпки, за да гарантира, че изплащанията към Украйна могат да бъдат направени в началото на 2027 г.

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От началото на руското военно нападение срещу Украйна ЕС предостави на Киев обща подкрепа за 231,6 милиарда евро, включително 3,8 милиарда евро от приходите от запорираното с европейските санкции руско имущество.

Досега по заема Украйна е получила 3,2 милиарда евро макрофинансова помощ, 15,8 милиарда евро за отбрана и 800 милиона евро за реформи, се уточнява в съобщението.

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