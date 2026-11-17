Атаката е била извършена в село Дуюк ат Тахта, западно от град Йерихон

2206 Снимка: БТА/АР

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Възрастна палестинка е била убита, а 10 души - ранени, от еврейски заселници при стрелба на окупирания Западен бряг на река Йордан, обяви палестинската официална телевизия, цитирана от Ройтерс и БТА.

Атаката е била извършена в село Дуюк ат Тахта, западно от град Йерихон. Палестински лекар каза, че жената е починала, след като е била простреляна в главата.

Израелската армия каза, че стрелбата била предшествана от нападение в покрайнините на Йерихон, при което палестинци се врязали с автомобил в колата на евреи, след което излезли с оръжия и се нахвърлили върху тях.

След като по израелците били хвърлени камъни, те открили огън, за да "премахнат заплахата". Има пострадали както сред израелците, така и сред палестинците, се казва в изявлението.

Израелската армия не даде повече подробности, включително при какви обстоятелства е била простреляна смъртоносно възрастната жена.

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По-рано тя каза, че разследва сигнал за опит за нападение в района на Йерихон. На място са били изпратени войници.

Напрежението в района на Йерихон е високо, откакто еврейски заселници се настаниха в палестински жилища в началото на този месец и не позволяват на някои палестинци достъп до имотите им, отбелязва Ройтерс.

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