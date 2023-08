Властите в град Купянск, Североизточна Украйна, наредиха задължителна евакуация за жителите му на фона на настъплението на руската армия, която от няколко дни твърди, че напредва в тази посока, предадоха Франс прес и "Укринформ".

"Като се има предвид тежката ситуация в областта на сигурността и увеличаването на броя на обстрелите ... може да се евакуирате на по-безопасно място", посочи в канала си в "Телеграм" администрацията на този град, чието население преди войната наброяваше приблизително 25 000 жители.

През септември украинските сили успяха да си върнат при контраофанзива контрола над Купянск, превзет от Русия в началото на инвазията ѝ в страната през февруари миналата година, отбелязва АФП.

Според съответната заповед, подписана от ръководителя на военната администрация на града, Андрий Конашевич, задължителната евакуация е в сила за населените места Купянск, Заоскилия, Кившаровка и Купянск-Вузлови.

В същия район задължителната евакуация важи и за населените места Дворичанское, Петропавловка, и частично за Кондрашовка и Кириловка, посочва Укринформ, цитирана от БТА.

Градската администрация на Купянск призовава жителите да не пренебрегват своята безопасност.

Същевременно руската армия обяви, че е "подобрила позициите си" в Североизточна Украйна в район, където от няколко седмици провежда настъпление и откъдето беше изтласкана преди година от украинските сили.

"В посока Купянск щурмовите части на бойните групи "Запад" по време на настъпателни действия подобриха позициите си в предната линия на фронта", се казва в ежедневната сводка на руското министерство на отбраната, цитирана от АФП.

Kyiv announced the upcoming evacuation of 53 settlements of the Kharkiv region against the background of the active offensive of the Russian Armed Forces in the Kupyansk direction



This is reported by the TV channel "Military Chronicle". The Armed Forces of the Russian… pic.twitter.com/FrKBkOkWCw