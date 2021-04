Метростанция "Лондон бридж" в центъра на британската столица бе затворена за кратко заради подозрителен предмет във влак, предаде Ройтерс, като се позова на полицията.

Станцията бе евакуирана и затворена след сигнал до полицията в 11:33 ч. по Гринуич (14.33 ч. българско време). Докато експерти проучвали съмнителния предмет, влаковете не спирали на "Лондон бридж".

В проверката са участвали и хеликоптери, съобщават британските медии.

Останалите влакове са били с променен маршрут, докато тече инспектирането на съмнителния предмет.

JUST IN - London Bridge station evacuated after suspicious package found [UPDATE: Now opened]https://t.co/fZoJF7ANSe