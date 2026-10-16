При война на изтощение финансовата помощ е алфата и омегата, тя не бива да спира, заяви естонският премиер Кристен Михал

2648 Снимка: БТА/АП

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ЕС ще се наложи по всяка вероятност да предостави нов заем на Украйна, за да помогне за покриването на дупката в бюджета ѝ за следващата година и да подкрепи Киев в борбата срещу руската инвазия, заяви естонският премиер Кристен Михал в интервю за "Ройтерс", цитирано от БТА.

"Европейската финансова помощ трябва да е налице", каза Михал преди началото на втория ден от срещата на върха на ЕС в Брюксел. "При война на изтощение финансовата помощ е алфата и омегата. Тя не бива да спира и трябва да дойде от ЕС", добави той.

Миналия декември лидерите от ЕС се споразумяха да предоставят на Киев заем на стойност 90 милиарда евро, с който тя да покрие голяма част от финансовите си нужди за 2026 и 2027 година. Сега обаче Украйна казва, че не ѝ достигат 70 млрд. евро за отбранителни и редовни бюджетни разходи за догодина.

"Войната ще струва 155 милиарда евро догодина и се нуждаем от поне още 70 милиарда евро от вас за отбраната, за оръжия и за устойчивостта ни", каза украинският президент Володимир Зеленски на срещата на върха в Брюксел. Това е "реалистична сума", заяви той и допълни: "Моля ви да намерите начин да осигурите тази подкрепа."

Миналия месец украинският министър на финансите Серхий Марченко заяви, че на страната не ѝ достигат 32,6 милиарда долара икономическа подкрепа и 45 милиарда долара за отбрана, отбелязва ДПА.

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Някои европейски правителства настояват Украйна да бъде финансирана със замразените в ЕС руски активи, но тази идея е блокирана от Белгия, където се съхраняват повечето активи, както и от няколко други страни.

Михал заяви, че още един заем от ЕС е най-вероятното решение и този път. "Това е механизмът, който Европа е използвала много пъти, така че за Европа това е доста добре познат механизъм", каза той.

Михал каза още, че се надява лидерите от ЕС да вземат решение за допълнително финансиране за Украйна за 2027 г. преди края на тази година, тъй като догодина предстоят избори в редица европейски страни.

ЕС мобилизира средства от общия си бюджет, за да финансира заема от 90 милиарда евро.

В отговор на репортерски въпрос как би бил финансиран един нов заем, Михал каза: "Ще намерим начин, защото Европа обикновено намира начин. Стигаш до най-тежкия момент и тогава намираш изход".

От одобрения заем от 90 млрд. евро до момента са преведени 3,2 милиарда макрофинансова помощ от планирани до края на годината общо 8,35 милиарда.

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