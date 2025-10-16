Европейската комисия очевидно подкрепя мащабен план на Световната здравна организация (СЗО). Поверителен документ от Брюксел сочи, че в Европейския съюз се готви забрана на цигарите с филтър, съобщи Евронюз.

Европейската комисия очевидно планира редица по-строги мерки в борбата срещу тютюнопушенето. Според вътрешен документ, с който разполага австрийският вестник Kronen Zeitung, тя подкрепя основни предложения на Световната здравна организация (СЗО), която си е поставила за цел да създаде "поколение без никотин".

ЕС планира по-строги регулации за традиционните и електронните цигари, включително забрана на цигарите с филтър, пише изданието.

Документът предвижда също така значително намаляване на броя на местата за продажба на цигари.

Рекламата и т.нар. "стимули за продажба" на цигари с филтър също ще бъдат забранени. Освен това ще бъдат преустановени печалбите от продажбата тютюневи изделия.

Особено забележителна е предложената забрана на цигарените филтри, която също се подкрепя от Европейската комисия. Филтрите замърсяват околната среда, когато се изхвърлят безразборно в природата. Въпреки това, независимо от целите в областта на здравеопазването, изглежда, че се пренебрегва фактът, че без филтри пушачите ще вдишват вредните токсини и катран.

Според документа се обсъжда и забрана за продажба на тютюневи изделия на всички лица, родени след определена година.

Досега само Нова Зеландия беше приела такава забрана, но по-късно я отмени. Проблемът беше, че това доведе до възникването на процъфтяващ черен пазар.

Все още не е ясно каква е позицията на държавите-членки на ЕС по отношение на тези планове. В четвъртък ще се събере работна група на Съвета, в която представители от всички страни от ЕС ще могат да изразят своите позиции. Окончателно решение се очаква на конгреса на СЗО през ноември.

