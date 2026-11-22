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Европейският съюз отхвърли последния проект за заключителна декларация на климатичната среща на ООН COP31 в Турция, съобщи днес ирландският министър по въпросите на климата Дара О'Брайън. Като причина той посочи факта, че в документа не се споменават изрично изкопаемите горива, предават ДПА и БТА.

Това изявление от страна на Ирландия, която в момента е ротационен председател на ЕС, засилва съмненията, че делегатите на тазгодишната конференция на ООН по изменението на климата ще успеят да постигнат консенсус по окончателен документ, очертаващ мерките за смекчаване на последиците от глобалното затопляне.

Германия "няма да може да се съгласи" с настоящото предложение за обща декларация на климатичната конференция COP31 в Анталия, Турция, заяви германският министър на околната среда Карстен Шнайдер на фона на продължаващите разногласия за последен вариант на споразумението

Франция заяви, че последното предложение за обща декларация от климатичната среща на ООН COP31 в Турция е "крачка назад" и представлява "неприемлив" регрес.

Конференцията COP31, която по график трябваше да приключи в петък, вече се превърна в най-продължителната среща на високо равнище по въпросите на климата, тъй като преговорите продължават и към момента.

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Някои държави са недоволни, защото в представените проекти липсва изрично споменаване на планове за постепенен отказ от петрола, газа и въглищата - искане, което срещна съпротива от страна на държави производителки на петрол.

"Недопустимо е да имаме климатичен документ, в който изобщо не се споменават изкопаемите горива, нито пък преходът към отказ от тях", заяви О'Брайън.

Последният проект на декларацията беше публикуван рано в неделя от турския министър на околната среда Мурат Курум, който е съпредседател на конференцията. Според Асошиейтед прес той е дал на преговарящите само три часа, за да представят възражения и предложения за промени. След това текстът трябваше да бъде внесен за разглеждане на заключителното пленарно заседание.

Критики отправи към проекта отправи и директорът на "Грийнпийс Германия" Мартин Кайзер. Според него е неприемливо в документа да липсва пряко споменаване на въглищата, природния газ и нефта. Кайзер предупреди, че съхранението на големи количества въглероден диоксид в подземни хранилища може да помогне на петролните и газовите корпорации да запазят настоящия си бизнес модел и през следващия век.

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