Великобритания, Франция и Германия задействаха едномесечен процес за връщане на санкциите - стъпка, която вероятно ще разпали ново напрежение - два месеца след като Израел и САЩ бомбардираха страната

3793 Снимка: AP/Geert Vanden Wijngaert/БТА

Западните страни имат 30 дни, за да намерят дипломатическо решение на иранската ядрена криза, заяви днес върховната представителка на ЕС за външните работи Кая Калас, цитирана от Франс прес.

"Влизаме в нова фаза от 30 дни (...), която трябва да използваме, за да намерим дипломатически решения", каза тя преди началото на среща на външните министри от ЕС в Копенхаген, ден след решението на европейците да задействат механизма за възстановяване на международните санкции срещу Иран в рамките на един месец.

Това искане трябва да бъде разгледано днес от Съвета за сигурност на ООН.

Франция, Германия и Великобритания посочиха вчера в писмо до Съвета за сигурност, че "въз основа на фактически доказателства" смятат, че Иран е в положение на значително неспазване на ангажиментите си по силата на ядреното споразумение от 2015 г. и се позовават на механизма, който стартира 30-дневен процес, позволяващ повторно налагане на редица санкции, чието действие беше спряно преди десет години. Тази стъпка ще разпали ново напрежение - два месеца след като Израел и САЩ бомбардираха страната, отбелязва Ройтерс.

Европейският съюз, който подкрепя споразумението от 2015 г., участва в преговорите между трите страни и Иран, по-конкретно в Женева, където тази седмица се състоя последна среща преди решението, което в крайна сметка беше обявено вчера, отбелязва АФП.

Иран е готов да възобнови "справедливи" преговори за спорната си ядрена програма, ако Западът прояви добра воля, заяви снощи иранският външен министър Абас Арагчи, часове след като европейската тройка задейства процеса за повторно налагане на санкции на ООН срещу Техеран.

Германия обаче призова гражданите си в Иран да напуснат страната и да се въздържат от пътувания до там, за да не се окажат мишена на ответни мерки от страна на Техеран заради ролята на Германия в задействането на механизма за връщането на санкциите на ООН срещу Иран заради ядрената му програма, предаде Ройтерс.

"Тъй като иранското правителство многократно заплаши с последици, в този случай не може да бъде изключено, че германските интереси и граждани ще бъдат засегнати от контрамерките на Иран", каза в изявление Министерството на външните работи на Германия.

"В момента германското посолство в Техеран може да осигури само ограничена консулска помощ на място", се предупреждава в изявлението.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.