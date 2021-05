Европейският съюз сключи споразумение с американската фармацевтична компания "Пфайзер" (Pfizer) и германския й партньор "Бионтех" (BioNTech) за купуване на още до 1,8 милиарда дози от тяхната ваксина срещу COVID-19 до края на 2023 г. Новината съобщи днес председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, цитирана от световните агенции и БТА.

"Щастлива съм да обявя, че (Европейската комисия) току-що одобри договор за гарантирани 900 милиона дози", написа Фон дер Лайен в Туитър. Тя уточни, че споразумението позволява на страните членки на ЕС да закупят допълнителни 900 милиона дози.

Сделката, която има подкрепата на страните членки, предвижда не само производството на новите ваксинни дози, но и всички основни компоненти за тях да бъдат с произход ЕС.

На 14 април ЕК съобщи, че се водят преговори за споразумението, като Фон дер Лайен подчерта, че блокът трябва да се концентрира върху технологии, които са доказали своята стойност, припомня ДПА. Тя явно имаше предвид призивите и преговорите за придобиване на ваксини, които не са одобрени от здравния регулатор на ЕС, като руската Спутник V.

Happy to announce that @EU_Commission has just approved a contract for guaranteed 900 million doses (+900 million options) with @BioNTech_Group @Pfizer for 2021-2023.



Other contracts and other vaccine technologies will follow.