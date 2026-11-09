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Турция не желае нова вълна от атаки срещу Иран или по-нататъшна дестабилизация на по-широкия регион, заяви днес турският президент Реджеп Тайип Ердоган, като подчерта, че е предал опасенията на Анкара по върпоса на президента на САЩ Доналд Тръмп и е предложил да помогне за отваряне на вратата към дипломацията между Вашингтон и Техеран, съобщи сайтът "Тюркийе тудей".

Балканите

"Не желаем да бъде започната нова вълна от атаки срещу Иран и нашият регион да бъде въвлечен в още по-голяма нестабилност. Казваме при всяка възможност, че е възможно проблемите да бъдат решени чрез диалог и дипломация", каза турският президент пред журналисти на борда на правителствения самолет, с който днес се завърна от Азербайджан, предава БТА.

"За съжаление, можем да говорим отново за негативно развитие. Правим всичко възможно, за да предотвратим това. Обсъдих тези въпроси с президента на САЩ Доналд Тръмп по-рано и изказах нашите резерви по въпроса пред него", каза още Ердоган, като подчерта, че турските власти са заявили и пред САЩ, и пред Иран, че са "готови да се намесят, за да отворят вратата на мира и дипломацията".

"Надяваме се, че здравият разум ще надделее и ние като регион ще се отдръпнем от ръба на пропастта. Повече конфликти означават единствено повече загуби за нашия регион. Сметката за войната не се плаща само от воюващите страни. Много широка география, от Турция до страните от Персийския залив, от Ирак до Сирия, от Европа до Азия, за съжаление е засегната от всички тези събития", допълни Ердоган.

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