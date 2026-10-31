Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви след разговори с украинския си колега Володимир Зеленски, че нападенията срещу търговски кораби в Черно море са неприемливи, независимо кой ги извършва, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Черно море под прицел

Всички снимки ВИЖТЕ ТУК>>>

За периода от 1 до 31 октомври в териториалните води и Изключителните икономически зони на България и Румъния бяха атакувани и поразени общо 9 търговски плавателни съда. Първото нападение бе на 5 октомври срещу товарния кораб ROYAD MAMMADOV, който бе потопен в Изключителната икономическа зона на Румъния. Последният поразен плавателен съд пък бе контейнеровозът CONTSHIP JET, който на 28 октомври бе ударен от надводен морски дрон край нов Калиакра. 

На съвместна пресконференция след срещата им в Истанбул Ердоган каза, че двамата са обсъдили безопасността на корабоплаването в Черно море и че той ще продължи да разговаря по този въпрос с всички страни.

Украинският президент каза, че е обсъдил с турския си колега предстоящите тристранни преговори между американски, украински и руски преговарящи за постигане на мир.

Очаква се преговорите да се състоят в началото на ноември, каза Зеленски и добави, че Киев иска да включи Европа и евентуално Турция в обсъжданията за прекратяване на войната, която вече навлиза в петата си година.

Снимка: БТА/АР

Зеленски, който е на посещение в Истанбул, заяви също, че се е договорил с Ердоган Турция да увеличи подкрепата си за енергийния сектор на Украйна, който е подложен на засилени руски удари.

Снимка: БТА/АР

Украинският президент съобщи, че има предвидена среща и с Вселенския патриарх Вартоломей.

Снимка: БТА/АР
 

През юли турският министър на външните работи Хакан Фидан посети Украйна. След срещата им Зеленски заяви, че Турция е потвърдила готовността си да положи усилия за организирането на среща на най-високо равнище с цел прекратяване на войната на Русия срещу Украйна.

Снимка: БТА/АР

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Цялата истина за войната между Мелания и Иванка Тръмп Лайф
Цялата истина за войната между Мелания и Иванка Тръмп
11466
Легенди, военен оркестър и хиляди по трибуните откриха новия дом на ЦСКА (галерия) Корнер
Легенди, военен оркестър и хиляди по трибуните откриха новия дом на ЦСКА (галерия)
26158
Александър Пулев: Ще има мултимилионни глоби за търговските вериги Бизнес
Александър Пулев: Ще има мултимилионни глоби за търговските вериги
7612
Хакери на Пхенян са заподозрени за кибератаката срещу най-голямата борса за криптовалути в света IT
Хакери на Пхенян са заподозрени за кибератаката срещу най-голямата борса за криптовалути в света
860
Меч от бронзовата епоха, открит в италианско езеро, е запазил остротата си след 3300 години Impressio
Меч от бронзовата епоха, открит в италианско езеро, е запазил остротата си след 3300 години
2399
Вече не е важно какъв е костюмът ти за Хелоуин, а как ще го покажеш URBN
Вече не е важно какъв е костюмът ти за Хелоуин, а как ще го покажеш
1750
Проф. Бетани Хюз пред Dir.bg: България e чудо! Ще научим много за света от историята ѝ Trip
Проф. Бетани Хюз пред Dir.bg: България e чудо! Ще научим много за света от историята ѝ
5622
Защо домашната баница спада, след като я извадим от фурната? Вкусотии
Защо домашната баница спада, след като я извадим от фурната?
1490