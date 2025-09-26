Турският президент продължи да настоява за вдигане на ветото върху купуване на изтребители F-35

1193 Снимка: БТА/АП

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви снощи след срещата си в Белия дом с турския си колега Реджеп Ердоган, че вярва, че Турция ще се съгласи с искането му да спре да купува руски петрол и че може да отмени ембаргото върху Анкара, за да може Турция да купи американски изтребители F-35, предаде "Ройтерс", цитирана от БТА.

Запитан дали Турция ще спре да купува руски петрол, Тръмп отговори: "Вярвам, че ще спре, да. Знаете ли защо? Защото може да го купи от много други страни".

В отговор на въпрос за F-35, Тръмп е заявил: "Можем лесно да постигнем споразумение с Турция относно F-35, но първо президентът Ердоган ще трябва да направи някои неща за нас", пише турският в. "Джумхурийет".

Ердоган не коментира срещата, а в обръщението си пред ООН заяви, че Турция разглежда енергийната и отбранителната промишленост като основни области на сътрудничество със САЩ. "Нашето сътрудничество в отбранителната промишленост трябва незабавно да бъде освободено от пречките и ограниченията в съответствие с духа на съюза", каза той.

Турският външен министър определи срещата като "доста продуктивна и успешна". "На срещата бяха обсъдени съвместните стъпки, които Анкара и Вашингтон ще предприемат през предстоящия период като двама съюзници и приятели", написа Хакан Фидан в турската социална медийна платформа NSosyal.

"Повече от страхотна" нарече срещата пратеникът на САЩ в Турция. "Мисля, че беше по-добре от страхотно, според моето скромно мнение. Двама невероятни лидери от много различни части на света, от различни гледни точки, имаха истинско разбирателство и уважение един към друг", каза Том Барак пред репортери в Белия дом. "Президентът Тръмп беше грациозен, мил, разбиращ, силен по въпросите, за които трябваше да говорят. И двамата са много силни. И, честно казано, това беше историческо", каза още Барак.

Той обяви, че покупката на самолети Boeing от Turkish Airlines "е приключила". "Сделката е сключена", отговори Том Барак, без да предоставя допълнителни подробности.

Турският национален превозвач заяви миналата седмица, че водят разговори с Boeing за потенциална покупка на нови самолети.

"Това е въпрос, който обсъждаме с Boeing от дълго време, но все още не е взето окончателно решение", каза старши вицепрезидентът по комуникациите на авиокомпанията Яхя Устун.

Миналата година Boeing и Turkish Airlines постигнаха споразумение за поръчка на четири товарни самолета 777, за да затвърдят позицията на националния превозвач на световния пазар на въздушни товарни превози.

Друг турски авиопревозвач, Pegasus, също поръча 200 самолета Boeing миналата година.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.