От групата "Патриоти за Европа" се обявиха за жертви на политически лов на вещици

478 Снимка: AP/БТА

Групата на крайната десница "Идентичност и демокрация" в предишния мандат на Европейския парламент нарушила разходните правила със сума от най-малко 4.3 милиона евро, според конфиденциален доклад, получен от Politico. Законодатели изследват как да възстановят парите, пише брюкселското издание.

Докладът, изготвен от финансовото отделение на ЕП, посочва, че групата, в основата на която бяха "Национален фронт" на Марин Льо Пен и "Алтернатива за Германия", е нарушила правилата за обществени поръчки при възлагането на обществени договори и е разпределяла неправомерно дарения между 2019 и 2024 г.

Това, което усложнява случая, е, че групата се разпусна след европейските избори миналата година, като повечето от нейните членове и персонал бяха абсорбирани в новата група "Патриоти за Европа". Бюджетната контролна комисия на парламента разглежда дали новата организация може да бъде държана отговорна.

"Ребрандирането или разпускането на политическа група не може да се използва за заобикаляне на дългове и злоупотреба с фондове" - казва Никлас Хербст, председател на комисията по бюджетен контрол - "Изключително важно е да държим отговорни тези, които са отговорни. Ако парите са били неправомерно похарчени, искаме да ги върнем".

Потърсени от Politico, от групата "Патриоти за Европа" публикуваха контрааргумент в социалните медии. Те заявиха, че са жертва на политически мотивиран "лов на вещици" и посочиха, че не са същото юридическо лице, чиито сметки от предходни финансови години вече бяха закрити. "Имаме много добри адвокати и сме сигурни, че сме прави", заявиха от групата.

Но комисията по бюджетен контрол, която е съставена от евродепутати от целия политически спектър, иска ЕП да започне процес на възстановяване на средствата, според писмо до ръководството на Парламента, което комисията ще одобри днес, пише още Politico.

Комисията също така иска ръководителите да разгледат финансовите задължения на отделните служители и евродепутати за "наличие на умишлено или грубо небрежно одобрение на неправилни разходи", според писмото.

Окончателно решение ще бъде взето от 14-те заместник-председатели на Парламента, известни като Бюро. Общият прокурор на ЕС е потвърди пред Politico, че провежда собствено разследване относно неправилното управление на средства.

