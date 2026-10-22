Евродепутатите призоваха Европейската комисия да защити базирания в Нидерландия съд от американските ограничения, които заплашват работата му

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Европейският парламент присъди днес наградата "Сахаров" за свобода на мисълта на Международния наказателен съд (МНС) в знак на несъгласие със санкциите на САЩ, които застрашават работата на институцията.

Ежегодното отличие се връчва на личности и организации, които защитават човешките права и основните свободи. Сред предишните носители са южноафриканският лидер Нелсън Мандела и руският опозиционер Алексей Навални.

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп обяви санкции срещу МНС на 9 октомври след многократни критики към издадената от съда заповед за арест на израелския премиер Бенямин Нетаняху и разследването на действията на американски военнослужещи в Афганистан.

"Това е послание на надежда и съпротива, отправено към Доналд Тръмп. Няма да изоставим върховенството на закона и международното правосъдие. Ще подкрепяме МНС толкова дълго, колкото е необходимо", заяви френският евродепутат Клоа Ридел, която номинира съда за наградата.

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Лидерите на политическите групи в Европейския парламент избраха МНС пред останалите 2 номинации, достигнали до финалния етап. Сред тях бяха танзанийският адвокат Тунду Лису, който е подложен на политическо преследване, и иранските сестри Таране и Ромина Рахими, номинирани от името на хората, преследвани от властите в Иран.

Групата на социалистите и демократите предложи Международния наказателен съд и неговите представители за отличието, като впоследствие номинацията получи подкрепата и на други политически групи. Решението изненада някои наблюдатели, които очакваха наградата да бъде присъдена на Лису.

Миналата седмица евродепутати от различни политически групи призоваха председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен да защити базирания в Нидерландия съд от американските санкции.

Те настояха да бъдат използвани "всички инструменти, с които разполагаме", като специално посочиха Регламента на ЕС за блокиране. Той има за цел да защитава европейските компании и граждани от последиците на определени чуждестранни санкции.

На 9 октомври върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас определи заплахата от санкции срещу МНС като "неприемлива" и потвърди ангажимента на съюза към международното право. До момента обаче ЕС не е предприел конкретни действия.

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