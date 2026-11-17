ЕП отбеляза настъпващата 20-годишнина от присъединяването на България и Румъния към ЕС
Къде щяха днес да бъдат те в тези бурни времена, попита Симеон Сакскобургготски и настоя, че няма алтернатива на съюза
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Настъпващата на 1 януари 20-годишнина от присъединяването на България и Румъния към ЕС бе отбелязана днес в Европейския парламент. На събитието присъстваха евродепутати, бивши премиери и еврокомисари, много гости, предаде кореспондентът на БТА.
България в Еврозоната
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Председателят на ЕП Роберта Мецола отбеляза в своето слово, че преди 20 години България и Румъния са усетили надежда, облекчение, ентусиазъм и чувство за принадлежност. По нейните думи приемането на България и Румъния е било изпълнено обещание за мир, напредък и стабилност, за ново начало. Борихте се с решимост за свободата да казвате и мислите, каквото искате, да пътувате през границите, както пожелаете, да живеете в свободно общество, обърна се тя към българските и румънските представители. ЕС ви прие с открити обятия, добави тя.
Мецола каза, че военното нападение на Русия срещу Украйна е показало стратегическата важност на България и Румъния. Можете да разчитате за пълната съпричастност на ЕС, каза тя по повод заплахите в Черно море. Вашето преобразяване дава пример за страните, които очакват също да се присъединят, обобщи Мецола.
Когато подписвах договорите за присъединяване на двете страни, се чувствах горд, особено защото събитието беше в Люксембург, каза бившият председател на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер. С това сложихме край на катастрофалното Ялтенското споразумение, което ни принуди да застанем срещу самите себе си и да бъдем разделени за твърде дълго, добави той.
Сътрудничеството между България и Румъния беше решаващо в процеса на присъединяване, каза бившият български премиер Симеон Сакскобургготски. Той призова младите да помнят, че в историята отношенията между двете страни са били сложни, но те са имали волята за промяна. Къде щяха днес да бъдат България и Румъния в тези бурни времена, попита Сакскобургготски и настоя, че няма алтернатива на ЕС.
Европа е мост между миналото и бъдещето, символ на надеждата, каза бившият български главен преговарящ с ЕС и впоследствие първи български еврокомисар Меглена Кунева. ЕС е изграден на основата на надеждата, добави тя. България и Румъния изградиха изключителна връзка в хода на успоредните преговори за присъединяване към ЕС, Гърция постоянно ни подкрепяше, отбеляза Кунева с благодарност.
Почти половин век съветска доминация и диктатура оставиха нашата страна зад Желязната завеса, но надеждата за свобода и демокрация оцеля, посочи в словото си евродепутатът Андрей Ковачев (ГЕРБ/ЕНП). Пожертвахме много, но получихме нови възможности, добави той.
На събитието говориха също зам.-председателят на ЕП Виктор Негреску, бившият румънски премиер Калин Попеску-Търичану и външният министър Дан Некуалеску.