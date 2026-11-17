Къде щяха днес да бъдат те в тези бурни времена, попита Симеон Сакскобургготски и настоя, че няма алтернатива на съюза

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Настъпващата на 1 януари 20-годишнина от присъединяването на България и Румъния към ЕС бе отбелязана днес в Европейския парламент. На събитието присъстваха евродепутати, бивши премиери и еврокомисари, много гости, предаде кореспондентът на БТА.

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Председателят на ЕП Роберта Мецола отбеляза в своето слово, че преди 20 години България и Румъния са усетили надежда, облекчение, ентусиазъм и чувство за принадлежност. По нейните думи приемането на България и Румъния е било изпълнено обещание за мир, напредък и стабилност, за ново начало. Борихте се с решимост за свободата да казвате и мислите, каквото искате, да пътувате през границите, както пожелаете, да живеете в свободно общество, обърна се тя към българските и румънските представители. ЕС ви прие с открити обятия, добави тя.

Мецола каза, че военното нападение на Русия срещу Украйна е показало стратегическата важност на България и Румъния. Можете да разчитате за пълната съпричастност на ЕС, каза тя по повод заплахите в Черно море. Вашето преобразяване дава пример за страните, които очакват също да се присъединят, обобщи Мецола.

Снимка: БТА

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Когато подписвах договорите за присъединяване на двете страни, се чувствах горд, особено защото събитието беше в Люксембург, каза бившият председател на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер. С това сложихме край на катастрофалното Ялтенското споразумение, което ни принуди да застанем срещу самите себе си и да бъдем разделени за твърде дълго, добави той.

Снимка: БТА

Сътрудничеството между България и Румъния беше решаващо в процеса на присъединяване, каза бившият български премиер Симеон Сакскобургготски. Той призова младите да помнят, че в историята отношенията между двете страни са били сложни, но те са имали волята за промяна. Къде щяха днес да бъдат България и Румъния в тези бурни времена, попита Сакскобургготски и настоя, че няма алтернатива на ЕС.

Снимка: БТА

Европа е мост между миналото и бъдещето, символ на надеждата, каза бившият български главен преговарящ с ЕС и впоследствие първи български еврокомисар Меглена Кунева. ЕС е изграден на основата на надеждата, добави тя. България и Румъния изградиха изключителна връзка в хода на успоредните преговори за присъединяване към ЕС, Гърция постоянно ни подкрепяше, отбеляза Кунева с благодарност.

Почти половин век съветска доминация и диктатура оставиха нашата страна зад Желязната завеса, но надеждата за свобода и демокрация оцеля, посочи в словото си евродепутатът Андрей Ковачев (ГЕРБ/ЕНП). Пожертвахме много, но получихме нови възможности, добави той.

На събитието говориха също зам.-председателят на ЕП Виктор Негреску, бившият румънски премиер Калин Попеску-Търичану и външният министър Дан Некуалеску.

Снимка: БТА

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