Подобни прояви на насилие нямат място нито в спорта, нито в общественото пространство, заяви администрацията на Макрон

2201 Снимка: АП/БТА

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Еманюел Макрон осъжда по най-категоричен начин актовете на насилие срещу български фенове на ПФК "Левски" по време на футболен мач в Марсилия, предаде Франс прес, като се позова на изявление на Елисейския дворец.

Подобни прояви на насилие "нямат място нито в спорта, нито в общественото пространство" и френският президент увери българския премиер Румен Радев, с когото разговаря в рамките на европейска среща на върха в Брюксел, "че тези действия няма да останат ненаказани", добавя администрацията на Макрон.

По-рано премиерът Румен Радев заяви във Фейсбук, че е разговарял с президента Макрон за нападението срещу български граждани преди мача на ПФК "Левски" в Марсилия. "Благодаря на президента Макрон за личната ангажираност с този случай, за оказаната от френските власти медицинска помощ на пострадалите, за предприетите мерки за гарантиране на сигурността на българските граждани, а от извършителите да бъде потърсена отговорност", написа Радев.

Държавният глава Илияна Йотова също осъди нападенията над български футболни фенове в Марсилия и призова френските власти да потърсят отговорност за ексцесиите, пише БТА.

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В своя позиция от Министерството на външните работи заявиха, че ще изпратят нота до френската страна, с която ще настояват за пълно разследване на случилото се. МВнР категорично осъжда нападенията срещу български граждани в Марсилия, се посочва още в позицията.

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