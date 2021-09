Двайсет и пет души са приети в болница след експлозия, разтърсила рано тази сутрин жилищна сграда в град Гьотеборг, Южна Швеция, предаде Ройтерс, цитирайки общественото Шведско радио.

Все още не е ясно каква е причината за експлозията, засегнала няколко апартамента.

Полицията съобщи, че е започнала разследване, макар че засега няма заподозрян за взрива.

UPDATE -- #Gothenburg explosion: 20-25 taken to hospital, some are seriously injured, ambulance service tells Gothenburg radiohttps://t.co/QL9pjxlOIJ