874 Снимка: БТА/АП

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Най-малко шестима загинаха, а осем души се издирват след експлозия в металургичен завод близо до западния турски град Алиага в окръг Измир днес на обяд, съобщи вестник "Милиет".

@asayisberkemal0 Admin ne 10 u saklıyorlar burası İzmir Aliağa Habaş . Paylaşın 1 saat önce çekildi bu video.!!! https://t.co/uISS1TE9ZQ — ATİLLA (@MuratBal1170530) November 9, 2026

Ранените при експлозията са 14, от които трима са в тежко състояние, допълва вестникът, позовавайки се на информация от областната управа на града.

HABAŞ'taki patlama sonrası tesis önüne gelen işçi yakınları sinir krizi geçirdi: Can kaybı 6'ya yükseldi! • İzmir Aliağa HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası'ndaki patlamada hayatını kaybeden işçi sayısı 6'ya çıkarken, acı haberi alan işçi yakınları tesis önünde sinir krizi geçirdi. • Polis ve jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, fenalık geçiren vatandaşları sakinleştirmeye çalıştı. • Olay yerinde yaşanan gerginlikte, hastane önünde kalabalığa seslenmek isteyen bir kişi ile yaşananları cep telefonuyla kaydeden başka bir kişi bölgeden uzaklaştırıldı. #patlama #yangın #habaş — Haber Kocaeli (@haberkocaelicom) November 9, 2026

Според първоначалните констатации инцидентът е възникнал в резултат на скъсване на мостов кран по време на отливане на течна стомана и пропадането му в електродъговата пещ.

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İzmir Aliağa HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası https://t.co/9fKpoZpDnX — Berrin SAKA (@Pergamonos) November 9, 2026

Ранените работници са транспортирани в различни болници в региона, а за пълното изясняване на инцидента са предприети необходимите проверки и разследване.

10 kişinin öldüğü, 4'ü ağır 15 kişinin yaralandığı o patlamadan sonra çekilen bir görüntü... HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası’ndan gökyüzüne gri dumanlar yükseliyor. https://t.co/nmjHlwARpt — İhsan Yalçın (@ihsanyalcinTR) November 9, 2026

Очевидец на инцидента разказва пред вестника, че експлозията е била изключително силна.

İzmir Aliağa'da bulunan HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamada şu ana kadar 10 işçi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 13 işçi yaralandı, 10-15 civarında işçi de (tam olarak kaç işçi olduğu bilinmiyor) enkaz altında.. https://t.co/AzCQilj2TJ — İSİG Meclisi (@isigmeclisi) November 9, 2026

"Сякаш земята се размести под краката ни, помислих, че е земетресение. Когато погледнах към отсрещната фабрика, излизаше черен дим", казва Дениз Юлкер.

Aliağa'daki patlama sonrası fabrika görüntülendi. #izmir #aliağa #patlama #habaş https://t.co/zKM6eQGsHp — Egedesonsöz (@egede_sonsoz) November 9, 2026

Министърът на правосъдието Акън Гюрлек каза, че прокуратурата в Менемен - град близо до Измир - незабавно е започнала разследване, като са назначени четирима прокурори, предаде турското издание, цитирано от БТА.

İzmir'de Aliağa HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası’nda patlama meydana geldi. Şiddetli patlamanın ardından çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Olayda; şimdiye kadar 6 can kaybı var. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 4 Cumhuriyet Savcısı'nın görevlendirildiğini duyurdu. https://t.co/yruodKjpjU — İzmir (@izmir) November 9, 2026

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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.