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Най-малко шестима загинаха, а осем души се издирват след експлозия в металургичен завод близо до западния турски град Алиага в окръг Измир днес на обяд, съобщи вестник "Милиет".

Ранените при експлозията са 14, от които трима са в тежко състояние, допълва вестникът, позовавайки се на информация от областната управа на града.

Според първоначалните констатации инцидентът е възникнал в резултат на скъсване на мостов кран по време на отливане на течна стомана и пропадането му в електродъговата пещ.

Ранените работници са транспортирани в различни болници в региона, а за пълното изясняване на инцидента са предприети необходимите проверки и разследване.

Очевидец на инцидента разказва пред вестника, че експлозията е била изключително силна.

"Сякаш земята се размести под краката ни, помислих, че е земетресение. Когато погледнах към отсрещната фабрика, излизаше черен дим", казва Дениз Юлкер.

Министърът на правосъдието Акън Гюрлек каза, че прокуратурата в Менемен - град близо до Измир - незабавно е започнала разследване, като са назначени четирима прокурори, предаде турското издание, цитирано от БТА.

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