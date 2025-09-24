Засега няма информация за пострадали при взрива, избухнал в непосредствена близост до сградата на университет и на около 500 метра от кралския дворец и посолството на Израел

4674 Снимка: iStock by Getty Images

Норвежката полиция разследва експлозия на улица в центъра на Осло, след като извърши контролиран взрив на второ взривно устройство, намерено на същото място, като заяви, че е задържала заподозрян за разпит, предаде Ройтерс.

Засега няма информация за пострадали при взрива в централната част на норвежката столица, в непосредствена близост до сградата на университет и на около 500 метра от кралския дворец и посолството на Израел.

Властите са изпратили телефонно предупреждение към местните жители, с което са ги предупредили за взрива.

Второто взривно устройство, намерено на мястото на инцидента, изгледа е било бойна граната, съобщи пред журналисти полицейски служител.

По думите му, основната версия по която работят разследващите е разчистване на сметки между престъпни банди.

Телевизия Те Фау 2 и изданието "Афтенпостен", цитират анонимни източници, според които задържаният от полицията във връзка с взрива е 13-годишен тинейджър.

Полицията засега отказва повече коментар по случая, посочва Ройтерс.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.