Норвежката полиция разследва експлозия на улица в центъра на Осло, след като извърши контролиран взрив на второ взривно устройство, намерено на същото място, като заяви, че е задържала заподозрян за разпит, предаде Ройтерс.

Засега няма информация за пострадали при взрива в централната част на норвежката столица, в непосредствена близост до сградата на университет и на около 500 метра от кралския дворец и посолството на Израел.

Властите са изпратили телефонно предупреждение към местните жители, с което са ги предупредили за взрива.

Второто взривно устройство, намерено на мястото на инцидента, изгледа е било бойна граната, съобщи пред журналисти полицейски служител.

Експлозия в центъра на Кьолн вдигна накрак германската полиция
Виж още Експлозия в центъра на Кьолн вдигна накрак германската полиция

По думите му, основната версия по която работят разследващите е разчистване на сметки между престъпни банди.

Телевизия Те Фау 2 и изданието "Афтенпостен", цитират анонимни източници, според които задържаният от полицията във връзка с взрива е 13-годишен тинейджър.

Полицията засега отказва повече коментар по случая, посочва Ройтерс.

ИЗБРАНО
Зъболекарка от Мюнхен стана принцеса в сръбската кралска фамилия (снимки) Лайф
Зъболекарка от Мюнхен стана принцеса в сръбската кралска фамилия (снимки)
31993
България е сред седемте държави, подкрепящи връщането на Русия във футбола Корнер
България е сред седемте държави, подкрепящи връщането на Русия във футбола
26263
Димитър Манолов: Дълги години слушахме съветите на МВФ - съсипаха държавата Бизнес
Димитър Манолов: Дълги години слушахме съветите на МВФ - съсипаха държавата
7711
Откриха огромни подземни тунели на Венера (галерия) IT
Откриха огромни подземни тунели на Венера (галерия)
6909
Новооткрити раннохристиянски гробове в Перперикон дават нови сведения за живота на скалния град Impressio
Новооткрити раннохристиянски гробове в Перперикон дават нови сведения за живота на скалния град
1781
„Разказът на прислужницата“ оживява в София: 40 години размисъл за свобода и права URBN
„Разказът на прислужницата“ оживява в София: 40 години размисъл за свобода и права
5650
29 часа и над 20 000 км: Най-дългият директен пътнически полет в света стартира на 4 декември Trip
29 часа и над 20 000 км: Най-дългият директен пътнически полет в света стартира на 4 декември
5356
Есента в чинията: Как да се храним пълноценно през този сезон Вкусотии
Есента в чинията: Как да се храним пълноценно през този сезон
949
Тези зодиакални знаци ще спорят докрай, дори и да грешат Zodiac
Тези зодиакални знаци ще спорят докрай, дори и да грешат
508