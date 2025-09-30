Взривът е станал преди обед в кухнята на заведение "Касабея"

121 Снимка: iStock by Getty Images

Трима души са ранени - двама критично, след експлозия в ресторант във френския град Лион, съобщават местните власти, цитирани от "Le Monde".

Взривът е станал преди обед в кухнята на заведение "Касабея" на улица "Моне", намираща се във 2-ри район на Лион.

По информация на кмета на града Грегори Дусе тримата ранени са служители на ресторанта, а след експлозията незабавно са транспортирани в лечебно заведение. Двама от тях са в тежко състояние.

По ресторанта също има нанесени сериозни щети.

"Изказвам подкрепата си за този екип, засегнат по време на подготовката за обедното обслужване, и поздравявам бързата намеса на спасителните служби", заяви Дусе, цитиран от "Le Monde".

Причините за експлозията все още не са известни. Установен е периметър за сигурност и властите препоръчват да се избягва посещението на района.

