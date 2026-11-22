Нападението беше извършено в момент, когато Украйна засилва ударите си с голям обсег

1326 Сателитно изображение: Vantor чрез AP/БТА

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Властите в Източна Либия съобщиха днес, че на борда на руски кораб във военноморската база в Бенгази е избухнала експлозия, вероятно в резултат на атака с дронове, предаде Франс прес. По-рано местни медии информираха за експлозия във военноморската база, без да предоставят подробна информация.

Засега никой не е поел отговорност за нападението, но то беше извършено в момент, когато Украйна засилва ударите си с голям обсег срещу Русия, често далеч отвъд фронтовите линии, отбелязва АФП, цитирана от БТА.

Вчера руски товарен кораб беше атакуван от украински дрон в Балтийско море. В началото на март руски танкер за превоз на втечнен природен газ потъна край бреговете на Либия след атака, за която Москва обвини Украйна.

В официално изявление правителството, базирано в град Бенгази посочи, че според "първоначалните данни от разследването експлозията е станала на борда на кораба, който е бил акостирал в пристанището, и че има вероятност той да е бил обект на атака с дронове".

Според правителството корабът е спрял в пристанището на Бенгази за зареждане с гориво и снабдяване с провизии на път обратно за Русия в рамките на споразуменията за морско сътрудничество между двете страни.

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Два медицински източника съобщиха, че няма загинали, но има ранени. Засега не са известни нито броят на пострадалите, нито от каква националност са те, отбелязва Ройтерс.

За момента руските власти не са реагирали на случилото се и никой не е поел отговорност за предполагаемото нападение.

Сателитно изображение: Vantor чрез AP/БТА

Правителството в Източна Либия заяви, че пристанищните и военноморските съоръжения, включително складовите помещения, не са пострадали и че нормалната им работа ще бъде възстановена, след като пожарът бъде овладян, а районът - обезопасен.

То осъди предполагаемото нападение като посегателство върху суверенитета на Либия и заплаха за морската сигурност и предупреди, че ще предприеме правни и дипломатически действия срещу всеки, за когото бъде установено, че носи отговорност.

Понастоящем страната се управлява от две съперничещи си правителства. Едното от тях, оглавявано от Абделхамид Дбейба и със седалище в Триполи, е признато от ООН, а другото се намира в Бенгази и е под контрола на клана Хафтар, припомня АФП.

"Либийското правителство няма да допусне пристанищата, територията и териториалните води на страната да се превръщат в поле за разчистване на сметки или за пренасяне на международни конфликти", се казва в изявлението.

Сателитно изображение: Vantor чрез AP/БТА

Правителството в Бенгази подчерта, че се противопоставя на "използването на либийската територия, пристанища и териториални води за военни или логистични цели, които биха могли да застрашат сигурността на либийците и суверенитета на държавата". В изявлението се отправя и предупреждение срещу приемането на "нелегитимни чуждестранни сили" и използването от тях на националната инфраструктура, което според би отворило път към "прехвърляне на външните конфликти" върху либийска територия.

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