Експлозия и пожар на танкер под камерунски флаг край Йемен, спасиха 24 моряци
Плавателният съд е бил натоварен с втечнен газ, а според военноморската мисия на ЕС профилът му не отговаря за мишена на хусите
Експлозия и пожар на танкер, натоварен с втечнен природен газ "Ем Ви Фалкон" (MV Falcon) край бреговете на Йемен. Взривът е принудил членовете на екипажа му да изоставят кораба, съобщиха от военноморската мисия на Европейския съюз "Аспидес" в изявление, цитирано от Ройтерс.
Причината за експлозията е неясна, казват от "Аспидес", добавяйки, че 15% от кораба, плаващ под флага на Камерун, е в пламъци, според първоначалните данни.
Поради риска от по-нататъшни експлозии, тъй като танкерът е бил напълно натоварен с втечнен природен газ, от "Аспидес" заявяват, че са посъветвали корабите в района да стоят на безопасно разстояние от пострадалия плавателен съд.
Провежда се операция по спасяването на 26-те членове на екипажа, предаде БТА.
Досега 24-ма моряци са били спасени от два търговски кораба, плаващи наблизо.
Един от членовете на екипажа е останал на борда, а друг е обявен за изчезнал, уточняват от мисията на ЕС, добавяйки, че гръцка фрегата е била изпратена близо до мястото на инцидента.
MV Falcon е пътувал от пристанището Сохар в Оман до Джибути, съобщи по-рано британската охранителна фирма "Амбри".
Експлозията е станала докато корабът е плавал на 113 морски мили югоизточно от пристанище Аден.
Хусите отрекоха да са замесени в експлозията на танкера за втечнен природен газ MV Falcon, която се случи на 113 морски мили югоизточно от Аден, съобщи военният Телеграм канал "Белум акта".
Източници, отговарящи за морската сигурност, съобщиха, че в района не са засечени нито ракети, нито безпилотни летателни апарати.
От "Амбри" добавиха, че според тях танкерът не отговаря на профила, който имат целите на свързаните с Иран йеменски хуси, които са предприели множество атаки срещу кораби в Червено море от 2023 г. насам, заявявайки, че действат в солидарност с палестинците заради войната в Газа.
Атаките нарушиха търговските потоци през Червено море и Суецкия канал, един от най-натоварените корабни маршрути в света.