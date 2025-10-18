Плавателният съд е бил натоварен с втечнен газ, а според военноморската мисия на ЕС профилът му не отговаря за мишена на хусите

155 Снимки в колаж: Х/АП/БТА

Експлозия и пожар на танкер, натоварен с втечнен природен газ "Ем Ви Фалкон" (MV Falcon) край бреговете на Йемен. Взривът е принудил членовете на екипажа му да изоставят кораба, съобщиха от военноморската мисия на Европейския съюз "Аспидес" в изявление, цитирано от Ройтерс.

Причината за експлозията е неясна, казват от "Аспидес", добавяйки, че 15% от кораба, плаващ под флага на Камерун, е в пламъци, според първоначалните данни.

Поради риска от по-нататъшни експлозии, тъй като танкерът е бил напълно натоварен с втечнен природен газ, от "Аспидес" заявяват, че са посъветвали корабите в района да стоят на безопасно разстояние от пострадалия плавателен съд.

Провежда се операция по спасяването на 26-те членове на екипажа, предаде БТА.

Досега 24-ма моряци са били спасени от два търговски кораба, плаващи наблизо.

Един от членовете на екипажа е останал на борда, а друг е обявен за изчезнал, уточняват от мисията на ЕС, добавяйки, че гръцка фрегата е била изпратена близо до мястото на инцидента.

MV Falcon е пътувал от пристанището Сохар в Оман до Джибути, съобщи по-рано британската охранителна фирма "Амбри".

Експлозията е станала докато корабът е плавал на 113 морски мили югоизточно от пристанище Аден.

Хусите отрекоха да са замесени в експлозията на танкера за втечнен природен газ MV Falcon, която се случи на 113 морски мили югоизточно от Аден, съобщи военният Телеграм канал "Белум акта".

Скрийншот: Телеграм

Източници, отговарящи за морската сигурност, съобщиха, че в района не са засечени нито ракети, нито безпилотни летателни апарати.

От "Амбри" добавиха, че според тях танкерът не отговаря на профила, който имат целите на свързаните с Иран йеменски хуси, които са предприели множество атаки срещу кораби в Червено море от 2023 г. насам, заявявайки, че действат в солидарност с палестинците заради войната в Газа.

Атаките нарушиха търговските потоци през Червено море и Суецкия канал, един от най-натоварените корабни маршрути в света.

