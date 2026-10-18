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Няколко души са загинали, а други са ранени при тежък инцидент, последван от мащабен пожар в една от най-натоварените военни бази на Канада - "Уейнрайт" (CFB Wainwright), в западната провинция Алберта. Трагедията е станала в събота, 17 октомври, като според канадски медии преди избухването на пожара е имало експлозия.

Информацията за жертвите беше потвърдена от канадския министър на отбраната Дейвид Макгинти, който обаче не уточни точния брой на загиналите и ранените, нито обстоятелствата, довели до трагедията, преададе Ройтерс.

Министър-председателят Марк Карни написа в социалните мрежи, че "във военната база "Уейнрайт" в Алберта е настъпил сериозен инцидент, довел до голям пожар". "Нашите мисли са с всички засегнати смели жени и мъже."

Премиерката на Алберта Даниел Смит определи пожара като "значителен и трагичен" и заяви, че той засяга много военнослужещи.

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Карни посочи, че федералното правителство работи в тясно сътрудничество с провинциалните и местните власти. Той и Смит поддържат постоянен контакт, както и техните министри и служители.