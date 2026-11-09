Председателят на Еврокомисията ще изрази решимост за възстановяване и запазване на свободното корабоплаване в Черно море

3467 Снимка: БТА

Чуйте статията:

Премиерът Румен Радев посреща председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в резиденция "Евксиноград" във Варна, съобщи правителствената информационна служба.

Визитата на председателя на Европейската комисия започна на 10 ноември.

Предвижда се Радев и Фон дер Лайен да посетят Учебния център по кибероперации във Висшето военноморско училище (ВВМУ) "Никола Йонков Вапцаров". По време на посещението ще бъдат представени дейността и възможностите на няколко специализирани центъра и лаборатории. Румен Радев и Урсула фон дер Лайен ще разгледат Центъра по оцеляване на море и Лабораторията по хидрометеорология и океанография, както и Центъра за компетентност "Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска" (КВАЗАР) и Центъра за интегрирано управление и мониторинг на бреговата зона.

В програмата е и посещение и на Научноизследователската лаборатория за космически технологии "Азимов".

По-рано от ЕК уточниха, че посещението на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в България и Румъния днес и утре е свързано с нарастването на хибридните заплахи в района на Черно море. В съобщение на комисията се отбелязва, че се предвижда двете държави да получат допълнителна подкрепа за подобряване на сигурността, съобщава БТА.

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Тази година Европа е изправена пред тревожно нарастване на хибридните заплахи, нападения и намеса в територията на ЕС, се допълва в съобщението. Отчита се, че половината от тези случаи са засегнали България, Румъния и Черноморието.

При предстоящото посещение Фон дер Лайен ще изрази решимост за възстановяване и запазване на свободното корабоплаване в Черно море, пише в съобщението. Добавя се, че разговорите ще засегнат по-доброто наблюдение от страна на военните, увеличаване на инвестициите в отбраната и подобряването на възможностите за отговор при кризи.

Възможно е разговорите да засегнат обособяването на европейски център за морско наблюдение, поясни на пресконференция говорител на ЕК в отговор на въпроси и на фона на предстоящото утре заседание на комисията по външни работи на Европейския парламент, където ще бъде обсъдена Черноморската стратегия на ЕС. Говорителят отбеляза решаващото значение на Черно море за снабдяването с енергия и храни.

Визитата на Урсула фон дер Лайен в региона започва от Букурещ в понеделник. Предвидено е в Румъния председателката на ЕК ще разговаря с румънския президент Никушор Дан и премиера Лука Никулеску.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.