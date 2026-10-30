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Говорител на Европейската комисия изрази днес готовност институцията да изпрати свой представител за участие в бъдещи мирни преговори между Русия, Украйна и САЩ.

Русия - Украйна

Разбира се, че сме готови за това, отдавна се подготвяме, каза говорителят, цитиран от БТА.

Очакваме момента, когато Русия ще бъде в готовност да участва в истинско обсъждане на истински условия за слагане на край на войната, добави говорителят.

По-рано тази седмица той уточни, че европейски представители са участвали в среща от последните дни в същия четиристранен формат.

Също тази седмица говорител на ЕК поясни, че санкциите на ЕС срещу Русия в областта на енергетиката ще останат в сила, докато войната не приключи.

През септември ЕС за пръв път удължи индивидуалните санкции срещу Русия с три години, вместо с обичайните шест месеца, а в средата на октомври добави още близо 1600 лица и организации в санкционните списъци.

Междувременно американски представители обсъждат възможни бизнес сделки с Русия като част от усилията на администрацията на Тръмп за постигане на мир в Украйна. Тези инициативи предизвикват разнопосочни реакции сред европейските представители, много от които настояват Кремъл да продължи да бъде подложен на икономическа изолация.

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Успоредно с това Пентагонът извършва преглед на американското военно присъствие в Европа, който може да доведе до значително намаляване на числеността на американските войски на континента, предава БТА.

В тази връзка американски представители заявиха, че европейските членки на НАТО трябва да поемат по-голяма отговорност за собствената си отбрана, особено предвид фокуса на САЩ върху заплахите в Близкия изток, Латинска Америка и Източна Азия.

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