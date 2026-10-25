Гражданите няма да приемат новите ограничения и опозицията ще отговори "зъб за зъб", заяви лидерът на Демократическата партия и яростен съперник на Рама - Сали Бериша

26 Снимка: АР/БТА

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Албания въвежда глоби в размер на над 550 долара за участниците в антиправителствени протести с насилие и безредици и за лицата, които прикриват самоличността си по време на обществени демонстрации, съобщават агенция AFP и телевизия France 24, позовавайки се на изявление на премиера Еди Рама.

В видеообръщение, излъчено в социалните мрежи, министър-председателят обяви, че през тази седмица ще бъде представен нов закон, насочен срещу ескалацията на напрежението в страната. Мерките ще важат за всякакви събирания, които водят до материални щети. Законопроектът ще даде и разширени правомощия на полицията да забранява провеждането на митинги при сериозен риск от сблъсъци.

През последните дни антиправителствените демонстрации с искане за оставката на Рама прераснаха в ожесточени сблъсъци между полицията и протестиращите. Самият министър-председател бе категоричен, че няма да отстъпи пред натиска на улицата.

"Всеки, който изисква моята оставка, се заблуждава, ако мисли, че тя може да бъде наложена или принудително иззета по какъвто и да е начин", заяви той.

Новината предизвика незабавна и остра реакция от страна на опозицията. Лидерът на Демократическата партия и яростен съперник на Рама - Сали Бериша, обяви в онлайн дискусия с обществеността, че гражданите няма да приемат новите ограничения и че опозицията ще отговори "зъб за зъб".

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Освен паричните санкции за вандализъм и маскиране, новата нормативна уредба предвижда и механизъм за обезщетения на малки фирми, пострадали от безредиците. Законопроектът включва и наказания срещу тези, които "насърчават, организират или координират участието на непълнолетни ученици в митинги" - практика, която напоследък среща подкрепа и от учителските среди.

По данни на полицията само след съботните протести в страната са били арестувани 23 души, срещу други 13 се водят правни процедури, а 30 лица са обявени за издирване.

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