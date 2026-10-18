Лидерът на опозиционната Демократическа партия Сали Бериша беше посочен като част от сложна мрежа за влияние

2260 Снимка: БТА/АП

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По време на живо предаване в социалните мрежи днес министър-председателят на Албания Еди Рама обвини чуждестранни сили и екстремистки групи за въздействие върху протестите в страната с цел предизвикване на насилие и разпространяване на дезинформация, съобщи агенция АТА, цитирана от БТА. По-конкретно Рама посочи Русия, Иран, крайнолявото движение "Антифа", политически и религиозни екстремисти, както и лидера на опозиционната Демократическа партия Сали Бериша, като част от сложна мрежа за влияние, която подстрекава протестите.

"Протестът се подклажда от чуждестранни ръце", заяви Рама и спомена фалшиви по думите му информации, които циркулират по социалните медии, за предполагаемо присъствие на израелски граждани и на сръбски полицейски служители в Албания.

Той съобщи и за случай отпреди два дни, при който е бил неутрализиран натоварен с експлозиви дрон. Предполага се, че той е трябвало да бъде използван, за да предизвика пожар във вътрешния двор на сградата на кабинета на самия Рама, каза той. "Само Бог знае какви биха били последствията. Нито студент, нито напълнолетен някога би могъл да замисли такова нещо, а още по-малко да го реализира. Това е работа на чужда ръка", заяви албанският премиер.

От своя страна говорителката на руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от ТАСС, призова Рама да не прехвърля отговорността за безредиците в страната си на Русия и на Иран. "Оправяйте се с вътрешните си проблеми сами", обърна се Захарова към Рама в канала си в Телеграм.

И днес протестите в Тирана, които продължават шести ден, са белязани с насилие. Хиляди се събраха пред Министерството на образованието и хвърляха камъни по полицията, която отговори със сълзотворен газ, водни оръдия и гумени куршуми, съобщава Ройтерс.

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Протестиращите студенти, които поведоха кампания с цел оставката на премиера Еди Рама, обвиняват властта в корупция и пренебрегване на образованието. Демонстрациите им следват месеци на мирни протести срещу продажбата на девствена част от албанското крайбрежие за строителството на курорт, свързван с Джаред Къшнър, зет на американския президент Доналд Тръмп. Студентските протести през тази седмица са белязани от сблъсъци с полицията, а демонстранти запалиха правителствени сгради и банки.

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