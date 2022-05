Първата дама на САЩ Джил Байдън пристигна в петък в Румъния в рамките на обиколка в две от съседките на Украйна, приели значителен брой бежанци от войната - Румъния и Словакия.

Във войнишкия стол

В първия ден от визитата си Джил Байдън се срещна с американски военни във военновъздушната база "Михаил Когълничану" в окръг Констанца. В момента в страната има близо 2000 американски военни, след като президентът Джо Байдън обяви през февруари на фона на кризата в Украйна, че прехвърля от Германия механизиран батальон "Страйкър" с около 1000 военни в Румъния. Около 1600 американски военни са разположени в базата "Михаил Когълничану".

Първата дама на САЩ вечеря в петък заедно с американските войници в столовата на базата, както постъпи и съпругът й Джо Байдън, когато посети американските военни в Полша, отбелязва телевизия Диджи 24. Тя публикува снимки в профила си в Туитър, на които се вижда как с предпазна маска и ръкавици си взема храна от витрина на самообслужване пред погледите на няколко американски войници. "Храната означава любов" е коментарът, придружаващ снимките.

Our troops at MK Air Base continue to answer the call of duty with courage, honor, and strength.



Joe and I are praying for the safety of each and every member of our military working for peace alongside our NATO allies. pic.twitter.com/uZv2l4JC2n