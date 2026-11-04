Председателят на Камарата на представителите Майк Джонсън няма да се кандидатира за поста лидер на републиканското малцинство

9059 Снимка: БТА/АР

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Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че войната в Иран е причината за тежкото изборно поражение, понесено на междинните избори вчера от републиканците на президента Доналд Тръмп, предаде Асошиейтед прес.

"Войната е причината за нашето поражение", написа той в публикация в социалната мрежа "Екс".

И призова републиканците към честна равносметка на случилото се.

"Всички знаят защо загубихме. И всеки честен разговор за пътя напред оттук нататък трябва да започне именно оттам", добави Ванс, който е сочен за потенциален кандидат за президент на изборите през 2028 година.

"Причината, поради която загубихме, е войната. Самият президент го каза снощи. Ако искате да твърдите, че си е струвало, че загубата на Сената за следващите 6 години си е струвала, тогава го направете. Твърдете, че е била цената, която си е струвала. Съгласни или несъгласни, това поне е честно. Но всички знаят защо загубихме", коментира Ванс, цитиран от "Фокс нюз"

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"Основният проблем е, че много хора, които гласуваха за Тръмп/Ванс през 2024 г., гласуваха за демократите през 2026 г.", констатира той.

Помолен за коментар по-късно, президентът Доналд Тръмп изрази съгласие с вицепрезидента си и заяви, че е знаел, че започването на войната в Иран ще има негативно въздействие върху представянето на Републиканската партия на междинните избори в сряда.

"Мисля, че това до голяма степен е вярно, защото войната доведе до известно краткосрочно поскъпване на бензина.", коментира той.

"Знам как се чувства той по въпроса", каза Тръмп по адрес на Ванс. "Знаех това, когато влязохме и ги спряхме да имат ядрено оръжие, и те никога няма да имат ядрено оръжие.", допълни по адрес на Иран, цитира го "Фокс нюз".

Тръмп направи изявлението, докато говореше пред репортери в Белия дом, заявявайки за пореден път, че е нямало друг избор, освен да започне войната, за да попречи на Техеран да се сдобие с ядрено оръжие, цитира го американската медия.

"Знаех, че войната ще му повлияе, но независимо дали го е повлияла или не, Иран не може да има ядрено оръжие", каза Тръмп.

Острата оценка на Ванс идва на фона на нарастващите спекулации за собственото му политическо бъдеще, като вицепрезидентът е широко разглеждан като потенциален кандидат за президент от Републиканската партия през 2028 г. Ванс заяви, че не е решил дали да се кандидатира и е планирал да обмисли бъдещето си след междинните избори, което повдига нови въпроси за това как големите загуби на Републиканската партия биха могли да повлияят на амбициите му за Белия дом.

От своя страна Тръмп потвърди, че няма намерение да отстранява военния министър Хегсет, предаде АФП. Подчерта още, че ни най-малко не се притеснява от импийчмънт, след като демократите спечелиха мнозинство.

В същото време председателят на Камарата на представителите на САЩ Майк Джонсън няма да се кандидатира за поста лидер на републиканското малцинство след тежката загуба на неговата партия на междинните избори, потвърди говорителят му, цитран от Франс прес.

Петдесет и четири годишният политик, който заема поста председател на Камарата от 2023 г., е уведомил републиканските депутати днес сутринта, че се отказва от надпреварата за ръководството на значително намалялата група републиканци в долната камара на Конгреса, предаде БТА.

Според "Политико" Майк Джонсън е разговарял по телефона с Доналд Тръмп по-рано през деня. Не е сигурно дори дали преизбраният в своя избирателен район в Луизиана Джонсън ще запази мястото си в следващия състав на Конгреса.

Настоящият втори по ранг републиканец в Камарата, Стив Скализ, също представител на Луизиана, е сред претендентите за лидер на републиканското малцинство. Това предполага възможен сблъсък с Джим Джордан, ултраконсервативен конгресмен от Охайо, смятан за близък съюзник на Доналд Тръмп.

Според прогнозите на американските медии републиканците са на път да загубят повече от 40 места в Камарата на представителите, след като досега разполагаха с мнозинство от 220 места в 435-членната камара.

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