Вицепрезидентът на САЩ свърза палежа на кметството в Лимож с миграционната политика на европейските либерали и заяви, че демократите искат подобно бъдеще за Америка преди междинните избори на 3 ноември

3471 Снимка: БТА/АП

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Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс обвини имиграцията за размириците във Франция, предаде ДПА.

В платформата Екс той сподели видеозапис, показващ как гори кметството в град Лимож.

"Западните либерали внесоха третия свят във Франция и други страни в името на многообразието и състраданието. Те пренебрегнаха фундаменталните въпроси за асимилацията и съвместимостта", написа той и добави: "Те бяха предупредени, че ще се стигне дотук, но те не се вслушаха. Моля се Франция, красива страна с невероятен народ, да спре това безумие, преди да изгорят още от нейните забележителности."

"Надявам се и американците да обърнат внимание на случващото се. Това е бъдещето, което демократите в Конгреса искат за вашата страна", посочи Ванс.

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Над половин милион души демонстрираха вчера във Франция в рамките на ден на национален протест срещу високите разходи за живот, завършил със стотици арести. В много градове бяха извършени погроми, палежи и причинени имуществени щети. Маскирани участници в безредиците нападнаха кметства, полицейски управления и други държавни учреждения.

На 3 ноември в САЩ ще бъдат произведени междинни избори за обновяване на целия състав на Камарата на представителите и една трета от Сената.

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