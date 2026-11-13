След тежкия изборен разгром и публичния сблъсък с Доналд Тръмп заради войната с Иран вицепрезидентът се съмнява в шансовете си за Белия дом

521 Снимка: АП/Jacquelyn Martin/БТА

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Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс обмисля сериозно възможността да не се кандидатира за президент през 2028 г. след тежката загуба на републиканците на междинните избори миналата седмица, пише CNN, позовавайки се на хора от близкото му обкръжение.

Макар Ванс все още да не е взел окончателно решение и кандидатурата му да остава на масата, пред свои съюзници той поставя под въпрос дали в настоящия политически климат изобщо някой републиканец би могъл да спечели.

По данни на около дузина негови съветници и съюзници вицепрезидентът е разкъсван между политическите си амбиции, разцеплението в коалицията MAGA и семейните ангажименти след раждането на четвъртото му дете това лято. Източниците подчертават, че Ванс е едва на 42 години - достатъчно млад, за да изчака по-благоприятен момент за завръщане в надпреварата. "Просто може би не е дошъл неговият момент", коментира един от близките му сътрудници пред медията.

Като основна пречка пред евентуална кампания на Ванс се очертава непопулярната война с Иран. Според негови съюзници никой републиканец няма шанс на изборите през 2028 г., ако конфликтът не бъде прекратен бързо. Сутринта след междинния вот самият Ванс публикува остро послание в социалната мрежа "Екс", в което пряко обвини войната за изборния крах на партията: "Причината да загубим е войната. Самият президент го каза снощи. (...) Но всички знаят защо загубихме. И всеки честен разговор за това накъде отиваме оттук нататък трябва да започне оттам."

Тези критики обаче доведоха до обтягане на отношенията му с Доналд Тръмп. Източници на CNN разкриват, че президентът е бил ядосан, защото Ванс не е застанал публично зад решението за влизане във войната. В четвъртък Тръмп нареди на вицепрезидента да се отдръпне от преговорите за Иран и вместо това да насочи вниманието си към корупцията в щатите на демократите.

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Освен това Тръмп все още не е обещал подкрепа за Ванс като свой политически наследник, отговаряйки лаконично в интервю за "60 минути" дали би го подкрепил през 2028 г.: "Вероятно - не е задължително."

Колебанията на Ванс и загубата на доверие сред избирателите вече активизираха други претенденти за номинацията на Републиканската партия, сред които губернаторът на Флорида Рон ДеСантис, сенаторът от Тексас Тед Круз и губернаторът на Джорджия Брайън Кемп, а консервативният коментатор Тъкър Карлсън намекна за възможна независима кандидатура.

Въпреки че съюзниците на вицепрезидента разчитат на финансовата подкрепа на заможни дарители като Илон Мъск и Питър Тийл, анализатори и приближени отчитат, че след междинните избори надпреварата при републиканците вече е широко отворена и няма "очевиден наследник".

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