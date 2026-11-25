Джей Ди Ванс и семейството му сервираха печена пуйка на пилоти от ВВС в Охайо (снимки)
Американският вицепрезидент заведе за Деня на благодарността децата и съпругата си във военната база "Райт-Патърсън"
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Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс, съпругата му Уша Ванс и четирите им деца бяха на посещение във военновъздушната база "Райт-Патърсън" в щата Охайо.
САЩ
Там обядваха заедно с военнослужещи от военновъздушните сили на САЩ печена пуйка по случай Деня на благодарността, но преди това лично им сервираха, предаде Асошиейтед прес.
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Семейството прекарва празника в базата в Охайо, която е разположена на около 97 километра от дома им в Синсинати и се намира в близост до родното място на Ванс, предаде БТА.
Докато цивилни служители и действащи военнослужещи се редяха на опашка в столовата пред Ванс, който им сипваше в чиниите, той ги питаше кой е родният им щат и дали желаят да им бъде сервирана печена пуйка, телешки ребра или печена шунка.
Вицепрезидентът след това подаваше чиниите на сина си Юън, който слагаше гарнитура от сладки картофи, грах, царевичен хляб и картофено пюре.
Посещението на семейство Ванс в авиобазата беше осъществено само дни след като щатска делегация от Охайо, оглавявана от сенатора републиканец Бърни Морено, приятел и бивш колега на Ванс в Сената, настоя пред администрацията на президента Тръмп да разположи Космическата академия на САЩ по-близо до технологично развития комплекс "Райт-Патърсън", припомня АП.
По-рано на тържество за американския празник в Белия дом президентът Доналд Тръмп спази традицията и помилва не една, а двете пуйки Свобода и Пера.