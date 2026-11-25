Американският вицепрезидент заведе за Деня на благодарността децата и съпругата си във военната база "Райт-Патърсън"

303 Снимка: АП/БТА

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Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс, съпругата му Уша Ванс и четирите им деца бяха на посещение във военновъздушната база "Райт-Патърсън" в щата Охайо.

Там обядваха заедно с военнослужещи от военновъздушните сили на САЩ печена пуйка по случай Деня на благодарността, но преди това лично им сервираха, предаде Асошиейтед прес.

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Семейството прекарва празника в базата в Охайо, която е разположена на около 97 километра от дома им в Синсинати и се намира в близост до родното място на Ванс, предаде БТА.

Докато цивилни служители и действащи военнослужещи се редяха на опашка в столовата пред Ванс, който им сипваше в чиниите, той ги питаше кой е родният им щат и дали желаят да им бъде сервирана печена пуйка, телешки ребра или печена шунка.

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Вицепрезидентът след това подаваше чиниите на сина си Юън, който слагаше гарнитура от сладки картофи, грах, царевичен хляб и картофено пюре.

Посещението на семейство Ванс в авиобазата беше осъществено само дни след като щатска делегация от Охайо, оглавявана от сенатора републиканец Бърни Морено, приятел и бивш колега на Ванс в Сената, настоя пред администрацията на президента Тръмп да разположи Космическата академия на САЩ по-близо до технологично развития комплекс "Райт-Патърсън", припомня АП.

По-рано на тържество за американския празник в Белия дом президентът Доналд Тръмп спази традицията и помилва не една, а двете пуйки Свобода и Пера.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.