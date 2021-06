Най-малко 9 души загинаха, а други са тежко ранени, след като двумоторен самолет катастрофира в руската област Кемерово в югозападната част на Сибир, съобщават руските медии.

На борда на L-410 е имало любители-парашутисти и двама пилоти.

Several people were killed and over a dozen injured after a twin-engine Let L-410 aircraft made an emergency landing in Russia's Kemerovo Oblast in southwestern Siberia, Russia's state-affiliated media RT News reported on Saturday. https://t.co/jgZJ6Km7ai