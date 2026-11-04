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Стрелба в бизнес център във Флорида, САЩ завърши с две жертви.

САЩ

Властите в американския щат съобщиха, че сред двамата убити е и заподозреният стрелец, след като свидетели са подали сигнал за стрелба в обширния бизнес комплекс на "Ситибанк" в Тампа. На това място работят хиляди служители, предаде Асошиейтед прес.

Повече от 360 служители на органите на реда са пристигнали на мястото, съобщиха от офиса на шерифската служба на окръг Хилсбъро. Кадри по телевизията показаха дълги опашки от служители, напускащи офис сградите, предаде БТА.

В публикация в социалните мрежи от шерифската служба заявиха, че са "реагирали на активна заплаха и в момента извършват проверка на сградата".

От службата уточниха, че заподозреният стрелец и още един човек са загинали. Към момента не е ясно дали има други пострадали.

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"Смятаме, че това е целенасочено нападение", написа шериф Чад Кронистър в социалната платформа Екс.

Комплексът на "Ситибанк" в предградията на Тампа включва четири 3-етажни офис сгради, в които работят хиляди служители на банковия гигант.

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