От Департамента за извънредни ситуации информираха, че взривът в сектор 5 е засегнал апартаменти между първия и петия етаж на 8-етажен блок, на място са били изпратени издирвателно-спасителни екипи

Трема души загинаха, а поне 17 други бяха ранени при силна експлозия тази сутрин в жилищен блок в един от секторите на румънската столица Букурещ, предаде Аджерпрес, цитирана от БТА.

От Департамента за извънредни ситуации информираха, че експлозията в сектор 5 е засегнала апартаменти между първия и петия етаж на осеметажен блок и на място са били изпратени издирвателно-спасителни екипи от Инспектората за извънредни ситуации на Букурещ-Илфов (ISUBIF).

От Инспектората съобщиха, че 11 души са погълнали дим при експлозията, а издирвателно-спасителните екипи продължават работа на терен за откриването на други хора, които е възможно да са били затрупани.

Ръководителят на Департамента за извънредни ситуации Раед Арафат заяви, че има риск от срутване на блока, където е станала експлозията, и призова гражданите да не се опитват да влизат в сградата или в засегнатата зона.

По информация на Аджерпрес ранените при инцидента са вече 17, като двама от тях са в тежко състояние. Тринадесет от тях са били транспортирани в различни спешни отделения в Букурещ.

Според министъра на здравеопазването на Румъния Александру Рогобете трима от ранените са с тежки изгаряния.

След експлозията ученици и преподаватели от гимназия, която се намира близо до мястото на експлозията, бяха евакуирани. По информация на Училищния инспекторат на община Букурещ, цитирана от Аджерпрес, има ученици, които са "пострадали леко" и които са получили медицински грижи, след което са били прибрани от родителите си.

Жителите на Букурещ са получили предупреждение чрез системата "Ро-Алърт" (RO-ALERT) да избягват движение в зоната и да спазват препоръките на властите.

Към момента ситуацията се наблюдава в реално време, като властите оглеждат терена с дрон с цел откриването на пострадали от експлозията лица и документиране на инцидента от въздуха.

По информация на агенцията общо 130 души от румънската жандармерия са мобилизирани в зоната на инцидента, за да осигурят защитата на гражданите, да ограничат периметъра и да подпомогнат намесата на властите.

Междувременно правителствен говорител съобщи, че румънският премиер Илие Боложан е в постоянен контакт с ръководителя на Департамента за извънредни ситуации Раед Арафат и министъра на здравеопазването на Румъния Александру Рогобете.

Временният кмет на румънската столица Стелиан Буждувяну заяви, че на хората, засегнати от експлозията, ще бъде осигурен подслон.

Генерална дирекция "Полиция" в община Букурещ излезе с комюнике, в което съобщи, че е оказана помощ за евакуацията на граждани, които се намират в рисковата зона.

Полицията е ограничила периметъра около експлозията и е отклонила движението в засегнатия район на Букурещ.

Инспекторатът за извънредни ситуации на Букурещ-Илфов съобщи, че експлозията е засегнала и друг жилищен блок в близост, при който се наблюдават откъсвания на строителни елементи от фасадата на сградата.

Двама от пострадалите в експлозията, които са с тежки изгаряния, ще бъдат транспортирани за лечение в болници в чужбина, съобщи няколко часа по-късно премиерът Илие Боложан, цитиран от Аджерпрес.

Сред жертвите е и бременна жена. 13 души с различни травми и изгаряния са приети в болници.

По думите на Боложан експлозията е засегнала над 400 души и правителството заедно с местните власти ще се опита да окаже подкрепа на жителите на блока. Той добави, че се е свързал с временния кмет на Букурещ Стелиан Буждувяну, за да организират осигуряването на място за настаняване на хората от пострадалата сграда.

"Засегнати са стотици хора, които живееха в блока, вероятно над 400 души, защото е доста голям блок (...) В случай че блокът не може да бъде възстановен, трябва да видим каква е ситуацията със застраховките на апартаментите в този блок. За съжаление, установяваме, че малка част от жилищата са застраховани", отбеляза още Боложан, като обеща мерки за подкрепа за жителите на пострадалия блок.

В интервю за румънското национално радио Боложан посочи още, че "със сигурност става дума за изтичане на газ" и обясни каква е зоната на отговорност на доставчика на газ и каква - на асоциацията на собствениците, съобщава сайтът Хотнюз.

Боложан посочи, че е имало изтичане на газ вътре в блока, а компанията доставчик Дистригаз е била уведомена и предишния ден е спряла газоснабдяването на сградата. По думите му експлозията вероятно е предизвикана, защото някое лице е скъсало пломбата на Дистригаз, с която е било спряно захранването с газ на целия блок.

"От записите на диспечерската служба на оператора Дистригаз те са били уведомени за проблем, отишли са там предишния ден, установили са, че има проблеми вътре, спрели са захранването с газ на този блок, запечатали са компонента, който блокира (снабдяването). Получили са обаждане и тази сутрин, отишли са отново там, установили са, че пломбата вече не е на мястото си. Значи вероятно някой се е намесил и на практика е възстановил захранването в целия блок. Веднага след като екипът е бил там, е станала тази експлозия", обясни премиерът.

Блокът в квартал Рахова, където експлозията тази сутрин разруши два етажа, има 108 апартамента и е бил построен през 1981 г., като е част от строителството след опустошителното земетресение от 1977 г., когато стандартите за безопасност, особено сеизмичните, са повишени, уточнява Хотнюз.

Националният институт по геофизика съобщи, че днешната експлозия е била регистрирана от две от сеизмичните станции в Букурещ като еквивалентна на земетресение с местен магнитуд 1,2.

