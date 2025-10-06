Петима от ранените, включително един непълнолетен, са с опасност за живота

0 Снимка: AP/БТА

Двама души бяха убити, а 12 - ранени, при престрелка в центъра на столицата на южния американски щат Алабама, предаде Асошиейтед прес, като се позова на местната полиция.

Враждуващи мъже започнали да стрелят едни по други в пълен с хора район в град Монтгомъри в събота вечерта. Полицията все още не е установила какво точно се е случило, като до вчера следобед нямаше задържани хора във връзка със случая, добавя БТА.

При стрелбата били убити 43-годишна жена и момче на 17 години. Петима от ранените, включително един непълнолетен, са с опасност за живота.

Престрелката избухнала след края на мач между колежански отбори по американски футбол, който бил изигран само на няколко пресечки от местопрестъплението.

Сред простреляните са седем души под 20-годишна възраст, включително убитият тийнейджър. Двама от тях били въоръжени.

Масовите стрелби са често явление в САЩ, където дебатите за контрола върху огнестрелните оръжия не стихват.

