Двама души са загинали, а четирима са ранени, двама от които тежко, при стрелба в университет в американския щат Северна Каролина, предаде Асошиейтед прес, като се позова на информация от службата за спешна помощ.

JUST IN: @cmpd taking #UNCC shooting suspect into police headquarters. pic.twitter.com/Tk6pVHbrmH

По-рано Ройтерс предаде, че вчера въоръжено лице е открило огън в университета в Шарлът. Още няколко медии съобщиха, че са чути изстрели и че няколко души са били убити. Учебният комплекс е затворен и влизането е забранено.

От полицейските доклади се посочва, че едно лице, свързано с инцидента, е било задържано. Вероятно става дума за стрелеца. Според непотвърдена информация той е студент в учебното заведение.

BREAKING: Shots reported near the Kennedy building at #UNCC according to UNCC Emergency Management @NinerAlerts. We’re live over the scene in @WSOCChopper9 @wsoctv pic.twitter.com/TK0mTAjqh0