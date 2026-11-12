Засега няма официално съобщение за състоянието им и причините за инцидента

2531 Кадри в колаж: facebook.com/Reuters

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Двама гвардейци от почетния караул на Елисейския дворец припаднаха за по-малко от минути пред френския президент Еманюел Макрон, докато той посрещаше снощи в резиденцията си словашкия президент Петер Пелегрини Ройтерс.

На видео, публикувано от агенцията се вижда как автомобилът с Пелегрини спира пред входа и в същия момент гвардеец на 2-3 метра от Макрон се олюлява, изпуска сабята си и пада. Френският президент чува шума от падането, обръща се и приближава. Членът на почетната гвардия, изпаднал в безсъзнание, е отнесен бързо пред погледа на словашкия президент, който изчаква пред стълбите.

След това Макрон поздравява Пелегрини и в същия момент се пак се чува звук от падане на сабя, двамата се обръщат на другата страна, където служители помагат на втори паднал гвардеец. Той е отнесен навътре, след което президентите влизат в двореца.

"Но какво, по дяволите, става?", възкликва мъж, чийто глас се чува на видеото, без да се разбира чий е.

Засега няма официално съобщение за състоянието на гвардейците и за причините за припадъците им.

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След инцидента срещата между Макрон и Пелегрини е продължила по план, като двамата са обсъдили стратегическото партньорство между двете страни и актуални европейски въпроси - разширяването на Европейския съюз, войната в Украйна и енергийната сигурност. Словашкият президент е в Париж на официално посещение.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.