Двама души са били убити снощи в Мароко при опит за щурм на полицейски участък близо до град Агадир, предаде Франс прес.
Загиналите са участвали в групово нападение срещу мястото, на което са били разположени части на жандармерията, уточнява местната новинарска агенция МАП.
Атаката е част от протестите в Мароко, с които се настоява за по-добро образование и здравеопазване, предаде БТА.
Служителите от силите за сигурност "са били принудени да използват своите оръжия с цел самозащита, докато възпират нападателите", пояснява АФП.
Атакуващите са имали за цел да присвоят боеприпаси, военна техника и служебни оръжия, отбелязват местните власти.
Протестиращите запалиха и полицейски автомобил.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
