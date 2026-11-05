Два танкера и буксир са избухнали в пламъци при опит за преминаване на Ормузкия проток
Единият товарен кораб се е натъкнал на мина
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Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция обяви днес, че два петролни танкера и един буксир са се възпламенили при отделни инциденти, след като са се опитали да използват неразрешени от Техеран маршрути за преминаване през Ормузкия проток, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
САЩ - Израел - Иран
Ормузкият проток, който на север граничи с бреговете на Иран, а на юг - с крайбрежието на Оман, е широк около 30 километра в най-тясната си точка.
Иран наложи контрол над този стратегически морски път, през който преди войната, започнала след американско-израелските удари срещу Техеран в края на февруари, преминаваха една пета от световните доставки на енергийни суровини.
Единият танкер се е натъкнал на мина, докато се е опитвал да премине през коридор южно от Ормузкия проток, а другият е избухнал в пламъци на излизане от пролива в източната му част, се казва в изявлението.
Влекач, който се приближил до втория танкер, за да помогне при потушаването на огъня, също избухнал в пламъци.
Вчера секретарят на Върховния съвет за национална сигурност на Иран генерал-майор Мохсен Резаи заяви, че "всеки, който нападне Иран, ще си плати за това".
"Иранският народ нанесе на Тръмп стратегическо поражение на бойното поле и в Ормузкия проток, както и политическо поражение във Вашингтон", написа Резаи в социалната платформа Екс.