Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция обяви днес, че два петролни танкера и един буксир са се възпламенили при отделни инциденти, след като са се опитали да използват неразрешени от Техеран маршрути за преминаване през Ормузкия проток, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

САЩ - Израел - Иран

Ормузкият проток, който на север граничи с бреговете на Иран, а на юг - с крайбрежието на Оман, е широк около 30 километра в най-тясната си точка.

Иран наложи контрол над този стратегически морски път, през който преди войната, започнала след американско-израелските удари срещу Техеран в края на февруари, преминаваха една пета от световните доставки на енергийни суровини.

Единият танкер се е натъкнал на мина, докато се е опитвал да премине през коридор южно от Ормузкия проток, а другият е избухнал в пламъци на излизане от пролива в източната му част, се казва в изявлението.

Влекач, който се приближил до втория танкер, за да помогне при потушаването на огъня, също избухнал в пламъци.

Вчера секретарят на Върховния съвет за национална сигурност на Иран генерал-майор Мохсен Резаи заяви, че "всеки, който нападне Иран, ще си плати за това".

"Иранският народ нанесе на Тръмп стратегическо поражение на бойното поле и в Ормузкия проток, както и политическо поражение във Вашингтон", написа Резаи в социалната платформа Екс.

 

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Подлезът до Борисовата градина отново ще бъде домакин на градско събитие - с музика, изкуство и интерактивни преживявания Лайф
Подлезът до Борисовата градина отново ще бъде домакин на градско събитие - с музика, изкуство и инте...
7061
Извънземният Насар спечели четвърта световна титла на 22, рекордите отново валят Корнер
Извънземният Насар спечели четвърта световна титла на 22, рекордите отново валят
19220
Кабинетът въвежда акциз за най-мощните коли на дизел и бензин - от 500 до 6000 евро Бизнес
Кабинетът въвежда акциз за най-мощните коли на дизел и бензин - от 500 до 6000 евро
29580
Центрове за данни с изкуствен интелект започват да използват стари самолетни двигатели за ток IT
Центрове за данни с изкуствен интелект започват да използват стари самолетни двигатели за ток
3642
Анри Троая - великият биограф на величията Impressio
Анри Троая - великият биограф на величията
1984
Най-готиният квартал в света е стар и несъвършен: Защо младите се умориха от лъскавите градове URBN
Най-готиният квартал в света е стар и несъвършен: Защо младите се умориха от лъскавите градове
10276
Този курорт е като Малдивите, но по-евтин и съвсем близо до България Trip
Този курорт е като Малдивите, но по-евтин и съвсем близо до България
6775
Вкусовете, които обичаме, се променят заедно с нас: Защо над 80% от българите остават верни на любимите си храни? Вкусотии
Вкусовете, които обичаме, се променят заедно с нас: Защо над 80% от българите остават верни на любим...
5588
4 зодии, които могат да спрат да обичат за една нощ Zodiac
4 зодии, които могат да спрат да обичат за една нощ
1232
Валежите спират навсякъде утре, но ще бъде мъгливо, с по-студени утрини Времето
Валежите спират навсякъде утре, но ще бъде мъгливо, с по-студени утрини
3120