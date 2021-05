Земетресение с магнитуд 4,3 по Рихтер бе регистрирано днес в окръг Измир, Западна Турция, съобщи турската телевизия НТВ, като се позовава на турската правителствена Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД).

Трусът е регистриран в 14:14 ч. на дълбочина 10,68 километра. Епицентърът му е бил в района на град Мендерес.

M4.3 #earthquake (#deprem) strikes 37 km S of #İzmir (#Turkey) 14 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/FC5F76baAj