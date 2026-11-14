Революционната гвардия твърди, че корабите са плавали с изключени радари по неразрешен маршрут

705 Снимка: БТА

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Корпусът на гвардейците на ислямската революция (КГИР), идеологическата армия на Ислямска република Иран, заяви, че два петролни танкера са се запалили, след като са ударили морски мини в Ормузкия проток, в центъра на конфронтацията между Техеран и Вашингтон, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Иран претендира за контрол над стратегическия морски път, през който преди войната, започнала в края на февруари с ударите на САЩ и Израел срещу Иран, преминаваше една пета от световните доставки на въглеводороди.

Техеран редовно предприема действия срещу кораби, които се опитват да преминат през протока без негово разрешение. В отговор САЩ поддържат блокада на иранските пристанища и ескортират петролни танкери покрай бреговете на Оман.

"Два петролни танкера, които бяха изключили своите радарни и навигационни системи и се опитваха тайно да преминат през Ормузкия проток по неразрешен маршрут, експлодираха и се запалиха, след като през нощта се сблъскаха с морски мини", заяви КГИР в комюнике, публикувано в Телеграм.

През последните седмици иранските въоръжени сили многократно съобщаваха за пожари или експлозии на борда на плавателни съдове, сблъскали се с мини в протока. В същото време Вашингтон твърди, че до голяма степен е разминирал този морски коридор.

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Вчера Гвардейците на революцията разпространиха кадри, излъчени и от държавните медии, които според тях показват кораб, "превозващ природен газ", който се е запалил след удар в мина южно от Ормузкия проток.

През предишната нощ Гвардейците на революцията също така заявиха, че техни сили са атакували американска радарна система за ранно предупреждение в Бахрейн. Нито Бахрейн, нито САЩ потвърдиха подобна атака.

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