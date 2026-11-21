Двата инцидента се случиха в открито море край бреговете на оманския град Хасаб

964 Снимка: БТА/АП

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Два петролни танкера бяха ударени от снаряди с неизвестен произход, докато излизаха от Ормузкия проток - ключов морски път, който е в центъра на конфликта между Иран и САЩ, съобщи днес британската служба за морски търговски операции (UKMTO), цитирана от Франс прес.

Първият плавателен съд беше ударен в задната част, а друг удар порази машинното отделение на втория танкер, посочи службата в две отделни изявления, като уточни, че на този етап няма ранени.

Двата инцидента се случиха в открито море край бреговете на оманския град Хасаб.

Преди войната в Близкия изток, започнала с американско-израелската военна операция срещу Иран на 28 февруари тази година, една пета от световните доставки на нефт и природен газ преминаваха през Ормузкия проток, припомня АФП, цитирана от БТА.

Оттогава Техеран блокира протока и редовно взима на прицел кораби, опитващи се да пресекат протока, като следват маршрути, които не са одобрени от иранските власти.

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От своя страна Вашингтон наложи морска блокада на иранските пристанища, а американските военноморски сили ескортират танкери, преминаващи през Ормузкия проток.

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