Не се знае дали има връзка межу тях

1514 Снимка: БТА

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Един човек е загинал, а още трима са ранени при два отделни инцидента със стрелба с огнестрелно оръжие в колеж, където учат предимно чернокожи, в щатския университет в град Уинстън-Сейлъм в американския щат Северна Каролина, предаде АП, като се позова на полицията.

Инцидентите са станали по време на традиционния празник "Хоумкаминг" (Homecoming - посрещане обратно в кампуса на завършилите бивши възпитаници - бел. ред.) снощи.

Според Джейсън Суейм, заместник началник на полицейското управление в Уинстън-Сейлъм, и двата случая с употреба на огнестрелно оръжие са били в кампуса на университета.

Той допълни, че е твърде рано да се каже дали между двата инцидента със стрелба има връзка.

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Води се разследване, а в кампуса е отменено предупреждението за опасност и вече е разрешено да се влиза и излиза от него. Суейм не уточни дали са извършени арести, посочва АП, цитирано от БТА.

"Разследването е все още в първоначален етап", поясни на пресконференция днес полицейският зам.-началник.

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