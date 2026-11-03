Два хеликоптера се сблъскаха под Еверест (видео)
Авиокатастрофата е станала в района на базовия лагер на алпинистите, има загинал индиец и тежко ранен новозеландец
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Два хеликоптера се сблъскаха във въздуха при опит да кацнат в подножието на връх Еверест в Непал, съобщи Франс прес.
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При авиоинцидента е загинал индиец, предаде Ройтерс. Новозеландец е бил сериозно ранен и откаран с медицински хеликоптер.
"Чужденец загина на място, а друго лице е откарано в болница", каза пред АФП, без да дава подробности, Набин Раджа Будхатоки, началник на полицията в окръг Солукхумбу в източната част на Непал, предаде БТА.
Инцидентът е станал в района на базовия лагер на алпинистите. Хиляди алпинисти и други туристи пристигат всяка година в Непал, където се намират осем от 14-те най-високи планински върха на планетата.
Хеликоптерите са били експлоатирани от две частни компании - "Фиштейл Еър" и "Дайнъсти Еър".
От "Фиштейл Еър" съобщиха, че техният хеликоптер е превозвал пътници, евакуирани от района на Еверест. Уточнява се, че намиращите се на борда индиец и новозеландец са били туристи.
LIVE UPDATE FROM EVEREST: Helicopter Collision in Pheriche. Two helicopters collided at the helipad. More news coming up : #Pheriche #PhericheHelipad #NepalNews #HimalayanNews #BreakingNews https://t.co/ReLrzuc1eR— Daniel Mazur (@danielmazur) November 3, 2026
Представител на "Дайнъсти Еър" заяви, че техният хеликоптер е превозвал единствено товари.
Произшествието се случва в разгара на сезона за преходи в Непал - период, през който хеликоптерите превозват туристи и алпинисти в региона.
Малките вертолети се използват често в хималайската страна за превоз на туристи, алпинисти и провизии, но също и за провеждане на спасителни операции. Въпреки това трудният терен и бързо променящата се метеорологична обстановка могат да направят тези полети особено опасни.
По същото време миналата година, в края на октомври, при опит да спаси блокирани туристи до базовия лагер се разби друг хеликоптер.