Вторo земетресение с магнитуд 5,2 разтърси източната част на Афганистан днес, съобщи Франс прес, позовавайки се на данни на Американската геоложка служба, предаде БТА.

Гневът на природата

Новият трус бе регистриран два дни след като трус от 6 по Рихтер причини огромни щети в няколко провинции, граничещи с Пакистан и отне живота на над 1400 души.

Епицентърът на земетресението този път е на 34 км североизточно от град Джалалабад, в провинция Нангархар, на дълбочина 10 км, съобщиха американските сеизмолози.

Бедствието идва в момент, когато Афганистан е засегнат от тежка суша, съкращения на помощите и това, което Световната продоволствена програма описва като безпрецедентна криза с глада.

От август 2021 г. Афганистан е под контрола на талибаните, чието правителство е признато само от Русия.

Няколко хуманитарни агенции и неправителствени организации преустановиха работата си в Афганистан, когато твърдолинейната ислямистка групировка се завърна на власт.

