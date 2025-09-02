Епицентърът е на 34 км североизточно от град Джалалабад, в провинция Нангархар

53 Снимка: Скрийншот

Вторo земетресение с магнитуд 5,2 разтърси източната част на Афганистан днес, съобщи Франс прес, позовавайки се на данни на Американската геоложка служба, предаде БТА.

Новият трус бе регистриран два дни след като трус от 6 по Рихтер причини огромни щети в няколко провинции, граничещи с Пакистан и отне живота на над 1400 души.

Епицентърът на земетресението този път е на 34 км североизточно от град Джалалабад, в провинция Нангархар, на дълбочина 10 км, съобщиха американските сеизмолози.

A fresh 5.2-magnitude earthquake hit the east of Afghanistan on Tuesday, jolting a region still struggling with the aftermath of a powerful quake at the weekend that killed 1,400 people ➡️ https://t.co/8DSIt7raWe pic.twitter.com/R55fKTJAGC — AFP News Agency (@AFP) September 2, 2025

Бедствието идва в момент, когато Афганистан е засегнат от тежка суша, съкращения на помощите и това, което Световната продоволствена програма описва като безпрецедентна криза с глада.

От август 2021 г. Афганистан е под контрола на талибаните, чието правителство е признато само от Русия.

Няколко хуманитарни агенции и неправителствени организации преустановиха работата си в Афганистан, когато твърдолинейната ислямистка групировка се завърна на власт.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.