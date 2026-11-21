Повреденият съд се е запалил и е дрейфирал в териториалните води на Финландия

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Губернаторът на руската Ленинградска област съобщи днес, че товарен съд, насочил се към Калининград, е бил атакуван от два дрона в неутралните води на Финския залив в Балтийско море - на три морски мили (прибл. 5,5 км) от руските граници, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"В неутралните води на Финския залив, на три морски мили от границите на Руската федерация, беше извършено нападение с два дрона срещу товарен кораб, отиващ към Калининград", написа в приложението "Макс" губернаторът на областта Александър Дрозденко, цитиран от ТАСС.

Той отбеляза, че екипажът е евакуиран и щетите върху плавателния съд се уточняват. Дрозденко посочи още, че заплахата от безпилотните летателни апарати в Ленинградска област е преодоляна, след като са свалени общо 80 дрона. Губернаторът на руската Калининградска област Алексей Беспрозванних заяви, че инцидентът не представлява заплаха за доставките към руския ексклав на Балтийско море. Финландските власти заявиха, че повреденият съд се е запалил и е завлечен от течението от международни води в териториалните води на страната.

"Ситуацията не представлява опасност за морския трафик. Провежда се подготовка за потенциални спасителни операции в сътрудничеството с други финландски и международни служби", съобщиха финландските гранични власти.

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Министерството на отбраната на Русия междувременно съобщи, че противовъздушната отбрана е свалили 464 въздушни дрона през последното денонощие.

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