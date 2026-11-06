47-годишният Франсис Кауфман получи и допълнително наказание от три години дневна изолация за двойното убийство, извършено през юни 2025 г.

127 Снимка: АР/БТА

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Четиридесет и седем годишният американец Франсис Кауфман беше осъден в Рим на доживотен затвор, с допълнително наказание от три години изолация през деня, заради двойното убийство на партньорката си и на детето, което е имал от връзката си с нея, предаде АНСА. Престъпленията бяха извършени през юни 2025 г.

Присъдата беше произнесена от първоинстанционен съд.

Роденият в Калифорния Кауфман е удушил своята партньорка Анастасия Трофимова и после е удушил и тяхната 11-месечна дъщеря Андромеда. Трофимова е била рускиня, но в Рим Кауфман я представял с друга самоличност. Той самият се представял с друго име.

Телата на двете жертви бяха открити без дрехи, захвърлени в римски парк, на разстояние само няколко метра едно от друго.

Според разследването 28-годишната Анастасия Трофимова и дъщеря ѝ са живеели с Кауфман в Рим, след като жената се запознала с него в Малта през 2023 г. Американецът използвал името Рексал Форд и се представял за филмов режисьор и продуцент. Семейството изпаднало в затруднено положение и известно време пребивавало в парка "Вила Памфили", където на 7 юни 2025 г. били открити телата на двете жертви.

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След разкриването на престъплението Кауфман напуска Италия и заминава за Гърция. На 13 юни е арестуван на остров Скиатос, след което екстрадиран в Италия, за да бъде изправен пред съда.

По време на процеса прокуратурата представи доказателства, според които американецът носи отговорност и за двете убийства. Срещу него бяха повдигнати обвинения за двойно убийство при утежняващи обстоятелства и укриване на телата. Разследването установи също, че Кауфман е бил проверяван неколкократно от полицията преди откриването на жертвите. Последната проверка била на 5 юни 2025 г., когато той се е намирал на улицата заедно с дъщеря си. Според обвинението по-навременна намеса на органите на реда е можела да предотврати смъртта на детето.

Случаят повдигнал въпроси за действията на полицията и ефективността на механизмите за защита на уязвими хора.

По време на съдебното производство Кауфман отрича да е извършил престъпленията. Защитата му настоя за оправдателна присъда с аргумента, че доказателствата са косвени и не установяват по безспорен начин неговата вина.

Съдът обаче прие аргументите на прокуратурата и постановил най-тежкото наказание, предвидено в италианското законодателство. След произнасянето на присъдата адвокатът на Кауфман заяви, че ще изчака мотивите на съда, преди да реши дали да я обжалва.

Представител на близките на Анастасия Трофимова определи решението като малка утеха за семейството, което е загубило едновременно дъщеря и внучка.

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