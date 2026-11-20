Александър Чупич от "Студентска листа" ще изпълнява и длъжността президент до избора на наследник на Александър Вучич

2173 Снимка: БТА/АП

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Александър Чупич, предложен от "Студентска листа", беше избран вчера за председател на Народната скупщина на Сърбия на учредителното заседание на парламента, което започна във вторник, 17 ноември.

140 депутати гласуваха за него, докато 97 депутати гласуваха за опонента му от опозиционната листа "Сърбия побеждава" Стоян Раденович, предаде кореспондентът на БТА в Белград. Двама депутати се въздържаха, единият от които беше Шаип Камбери от Албанската коалиция.

Изборът на председател на парламента беше една от най-важните точки в дневния ред на учредителното заседание, по време на което депутатите обсъдиха бъдещото ръководство на най-висшия законодателен орган в страната.

Като председател на парламента Чупич ще отговаря за председателстването на заседанията, организирането на работата на парламента и ще представлява институцията.

До избора на нов президент на Сърбия след оставката на Александър Вучич той ще изпълнява и тази длъжност.

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В сръбския парламент има ново мнозинство след победата на "Студентска листа", която спечели 140 мандата на предсрочните парламентарни избори на 25 октомври. Резултатите от изборите оставиха за първи път в опозиция Сръбската прогресивна партия, която получи 103 мандата, след 14 години в управлението.

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